Agricultor Octavio Loaiza reitera su negativa al Carnaval de Mazatlán

Desde que lanzó su llamado a hacer una fiesta virtual, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio asegura que ha recibido 10 mil likes a favor

Alma Soto

Octavio Loaiza Torres lanzó, hace una semana, una propuesta para que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021 sea virtual. Desde entonces, dijo, su propuesta ha sido compartida al menos mil veces y ha recibido 10 mil likes en sus redes sociales y a través de mensajes de Whats App.

"La gente dice no al Carnaval, no estamos en contra de las cosas bonitas de Mazatlán, no estamos en contra de que la gente se divierta, lo que no queremos es que la gente se enferme, no están las condiciones para hacer un Carnaval", declaró.

Se tiene que ser congruente y cuidar lo que ya se tiene: el empleo y no caer en semáforo Rojo, para empezar a crecer.

El tema del Covid-19, dijo, no es municipal, es mundial, no se puede permitir que las autoridades sean inconscientes, irresponsables, lanzando una consulta que no le corresponde a los ciudadanos, cuando es un tema de salud, de seguridad en el que solo los expertos pueden opinar.

"Mi propuesta como ciudadano, como padre de familia, como empresario, hice una propuesta y se hizo viral y la mayoría dijo no al Carnaval", dijo Loaiza Torres.

El agricultor, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, consideró que la consulta que pretende hacer el Gobierno Municipal no tiene legalidad, y el Instituto de Cultura no puede ser juez y parte: organizar el Carnaval y preguntar si quieren o no que se haga el Carnaval.