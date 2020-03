Agricultores de Sinaloa dan ultimÃ¡tum al Gobierno federal

Agricultores de Sinaloa dan ultimátum al Gobierno federal

Esperan que salgan a mediados de este mes las reglas de operación que les dé certeza en la comercialización de las 5.5 millones de toneladas de maíz que se cosecharán

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los agricultores de Sinaloa esperan que para mediados de este mes de marzo Segalmex defina las reglas de operación que regirán la comercialización y el precio de las 5.5 millones de toneladas de maíz que producirá el estado, de lo contrario tomarán acciones radicales de protesta, adelantaron dirigentes de organizaciones.

Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, dijo que no quieren seguir tomando casetas ni carreteras, pero el Gobierno federal tiene que entender que le debe dar certeza a los productores de Sinaloa.

“Es lo queremos, no queremos tomar ni Pemex ni aeropuertos ni carreteras, pero sí queremos que a la brevedad posible se resuelva el tema de la comercialización”, dijo.

“No nos han adelantado cómo vienen las reglas de operación, pero sí sabemos que si no estamos unidos y organizados posiblemente las reglas de operación no nos den la certeza que ocupamos en este momento los productores de Sinaloa”.

Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, manifestó que hay mucha preocupación porque hasta el día de hoy no hay una regla clara y tampoco hay un esquema de comercialización que le dé certidumbre a ningún productor de Sinaloa.

“Esto inició desde un presupuesto que prácticamente desmanteló a la agricultura comercial, no hay manera de echar mano de un presupuesto y eso ha complicado mucho más el tema”, subrayó.

El dirigente de la CAADES indicó que en la visita a Sinaloa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su paso hacia Durango, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel le planteó el problema de la comercialización del maíz y parece que hay noticias de avances en el tema, pero mientras no haya algo que les dé certidumbre, tienen que manifestarse.

“Estamos a dos meses de que inicie la cosecha de los productores de Sinaloa y no tenemos todavía reglas claras, que me diga una bodega que haya contratado ahorita, todavía no hay nadie, yo le decía a los productores ‘acérquense a las bodegas para ver si les reciben los papeles’, nadie va a tener un compromiso que no pueda llevar a cabo, mientras no haya certeza, mientras no haya un esquema de comercialización, esto va a seguir igual y vamos a seguir manifestándonos”, indicó.

Será un periodo entre el 15 y 20 de marzo cuando las organizaciones agrícolas se reúnan y para entonces ya deberá haber emitido Segalmex las reglas de operación, porque si no lo hace o si estas no dan certeza a los productores, ahí determinarán las acciones que se van a emprender.

Indicó que lo que quieren es certidumbre de la venta de la cosecha de los productores y que estas les den una rentabilidad, tomando como punto de referencia el compromiso de 4 mil 150 pesos por tonelada que firmó la Secretaría de Agricultura el año pasado.