Agricultores tambiÃ©n pueden acceder al Fonden, dice un productor de Escuinapa a Quirino

Agricultores también pueden acceder al Fonden, dice un productor de Escuinapa a Quirino

El productor confrontó al Gobernador de Sinaloa y pidió que se les brinde el apoyo por las siembras que perdieron

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. “Los agricultores también pueden acceder al Fonden”, señaló un productor al Gobernador Quirino Ordaz Coppel al confrontarlo.

“Su Secretario de Agricultura (Manuel Tarriba), nos dice que el sector agrícola no puede acceder al Fonden y eso no es verdad, yo quiero que usted me dé su palabra, que se comprometa que sí van a buscar apoyarnos”, dijo el productor Alán Saldaña.

El Gobernador señaló que el Fonden aún está en valoración y se verá con el cambio de administración, ya que son situaciones que aún están en proceso.

El productor señaló que sus tierras prácticamente están convertidas en pastizales después del Huracán Willa, cuando en estas fechas estarían en producción algunas hectáreas de siembras.

Lo que esperan, dijo es que realmente se busquen las formas de apoyarlos, de que se hagan las gestiones pues del Fonden no los excluye en ninguno de sus lineamientos de operación.

Indicó que tan solo en Isla del Bosque de 600 hectáreas que se tenían sembradas, ya no se pudo replantar, pues no hubo el recurso.

“Las tierras están convertidas en pastizales, no quedó nada”, recalcó.

Se requiere que las autoridades asuman una gestión sería sobre la situación que se tiene en el campo y lo que están viviendo los productores en el valle del municipio.