Ah, canijo, es El Chapo

Policía federal narra cómo fue la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, aquel 8 de enero de 2016 en Los Mochis; el capo sinaloense les ofreció 50 millones de dólares

Noroeste / Redacción

Momentos después de ser detenido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, junto con su jefe de seguridad, Orso Iván Gastélum "El Cholo", Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", jefe del Cártel de Sinaloa, ofreció hasta 50 millones de dólares al elemento de la Policía Federal que lo capturó para que lo dejara libre, sin conseguirlo.

"Estuve a solas con él un rato, Fue entonces cuando me ofreció dinero": narró el elemento que capturó a Guzmán Loera, en la cuenta de Twitter de la Policía Federal, con fecha del 5 de noviembre del año en curso, mismo día en que inició el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa en Nueva York, Estados Unidos, por narcotráfico y otros 10 delitos.

"Ayúdeme y no va a volver a trabajar. Comandante, dígame qué quiere, pero ya écheme la mano", le dijo Guzmán a su captor.

- Ahorita vemos, ahorita platicamos de eso, le expresó el policía.

"Le ofrezco dos o tres empresas de aquí de Sinaloa; es más, le dejo 50 millones de dólares, para que no vuelva a trabajar nunca en su vida", le insistió.

- Ahorita, espérese. Ahorita vemos qué hacemos, le contestó el policía que decidió no dejarlo en libertad.

"Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale", le reviró El Chapo.

- También entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó, siguió el elemento federal.

"No ya sé. Ese fue un atorón bien", continuó el ahora preso en Estados Unidos.

- Ahí está, Nomás entiéndame que es mi trabajo, añadió el policía.

"Está bien comandante", dijo Guzmán Loera y se quedó callado, se agachó y no volvió a hablar o a ofrecerle algo al policía.

De acuerdo con la narración del elemento de la Policía Federal, el día de la recaptura de Guzmán Loera, luego de que se había escapado por un túnel del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el 11 de junio de 2015, a él le tocó estar en el tercer turno en Los Mochis, Sinaloa, y debía cubrir el horario de las 11 de la noche del 7 de enero a las siete de la mañana del 8 de enero de 2016.

Recordó que ese día se sentía algo raro, a las tres o cuatro de la mañana comenzaron a escuchar helicópteros cerca, lo que le pareció extraño debido a que Los Mochis es una ciudad pequeña, por lo que se imaginó que podría tratarse de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina, pero nada más.

Horas después se sabría que se trató de un operativo de la Secretaría de Marina en busca de recapturar a Guzmán Loera en esa ciudad, que dejó cinco personas muertas y seis detenidas.

"Estábamos tres patrullas en el servicio, Yo conducía la patrulla acompañado de otro compañero, estaba también el Responsable de Turno o TR y otros compañeros más en la carretera que va hacia el norte, en los límites con Sonora. A mí me tocó cubrir de Los Mochis hacia el sur, rumbo a Guasave. Era una madrugada más sola que de costumbre. En algún momento, nos reunimos con el RT en uno de los tramos", dio a conocer.

Ahí el Responsable de Turno también les dijo que la situación estaba medio rara y les preguntó si ya habían escuchado los helicópteros también, y continuó el recorrido.

Fue al amanecer cuando los policías federales comenzaron a escuchar disparos, por lo que se acercaron a Los Mochis para reunirse en un puente que está antes de entrar a la ciudad, y en algún momento pensaron que los balazos podrían ser de un enfrentamiento entre delincuentes, pero el radio operador les informó que había un operativo de la Marina y les dijo que tenían que estar pendientes.

El titular de la Estación les ordenó que todas las unidades estuvieran atentas y esperaran en la carretera a que llegara el primer turno, ya para entonces eran como las seis de la mañana del 8 de enero de 2016.

El personal que narró los hechos dijo que le tocó quedarse debajo del puente donde se había reunido previamente con el demás personal federal y desde donde se veía la afluencia de vehículos que venían de la ciudad para salir a la carretera, y al poco tiempo cesaron los disparos y el ruido del helicóptero.

Instantes después recibieron vía radio la información sobre un reporte de robo de vehículo por parte de C4, la instancia que sube a todas las autoridades este tipo de información por si tienen contacto con la unidad automotor.

"Estaba debajo de la patrulla junto con mi compañero, cuando a los diez minutos vi que venía el carro Focus, rojo, reportado. ¿Tan pronto?, pensé, no creo que tan rápido llegue aquí si se lo robaron en el Centro. Solo alcancé a ver los últimos números de la placa y luego corroboré con mi compañero los datos del reporte", continuó.

"Todavía vi cómo el vehículo se paraba con toda naturalidad ante una señal vial de alto, para segundos después dar la vuelta a la izquierda e ingresar a la carretera con dirección al sur. Con la duda sobre si se trataba del vehículo robado, inicié camino para verificarlo".

Expresó que más adelante se encontraba su Responsable de Turno, a quien le informó por radio que acababa de pasar un auto Focus, rojo, al que nada más le alcanzó a ver los últimos números de la placa, por lo que se dirigía a marcarle el alto a su conductor y si resultaba positivo de robo le ayudara.

El elemento no aceleró mucho a su patrulla porque estaba lloviznando y el pavimento estaba mojado, pero lo alcanzó con facilidad. El Responsable de Turno y él le dieron alcance al mismo tiempo y le solicitaron el alto, por lo que el conductor detuvo la marcha, y al notar que las placas coincidían con el reporte de robo, se bajaron de las patrullas con mucha precaución.

Del Focus se bajó primero el conductor, quien hizo contacto con el Responsable de Turno de la Policía Federal en Los Mochis, mientras que el elemento que hace la narrativa se paró del otro lado de la patrulla para darle cobertura.

"Comandante, traigo al patrón, écheme la mano", alcanzó a escuchar que le decía el conductor del auto Focus al Responsable de Turno, lo que a él le pareció muy extraño.

"Caminé y me paré del lado del acompañante del vehículo, Abrí la puerta y el pasajero se me quedó viendo. 'Ah canijo, es El Chapo'", pensó el elemento federal.

Ahí Guzmán Loera le dijo al policía que le echara la mano.

"Comandante, comandante, écheme la mano", le manifestó El Chapo.

-A ver "patrón", bájese tantito, le expresó el policía.

"Lo bajé y lo tomé del hombro. Alcancé a ver que traía una pistola debajo de sus piernas, por lo que rápido lo jalé para conmigo, como abrazándolo para ver si no traía un arma fajada. Lo jalé y empecé a caminar a la parte trasera de mi patrulla. Cuando iba llegando a la puerta le puse rápido las esposas. '¿Por qué comandante? ¿Por qué me esposas? ¿Por qué me tratas así?", le decía Guzmán Loera.

- Espérese, espérese, ahorita vemos, le contestó el policía según su narrativa.

Añadió que abrió la puerta de la patrulla y aventó al detenido hacia adentro, a lo que éste replicó gritando el por qué lo trataban así.

"Cerré la puerta y vi que todavía mi RT interactuaba con quien en ese momento supe que era 'El Cholo'. Le grité que lo esposara y enseguida lo empujó hacia adelante y le puso las esposas", continuó.

"Es El Cholo y acá traigo a El Chapo", le grité, recordó el policía.

"¿Qué vas a hacer?", me dijo el RT. Vámonos de aquí, nos van a matar", le contesté, expresó el elemento mientras que a lo lejos comenzó a ver que había un fuerte movimiento de vehículos en la carretera.

"Lléveme a Che Ríos. Ahí está mi gente, ahí nos van a apoyar", le pidió Guzmán Loera.

-Sí, sí, ahorita vamos para allá, le reviró el elemento federal.

Rememoró que en su mente estaba muy claro que no tenía nada que ir a hacer a un lugar donde lo esperaba una muerte segura, por lo que en el primer retorno le dio vuelta a su patrulla en sentido contrario, pues nadie sabía que él llevaba a El Chapo en su vehículo policial.

Del otro lado comenzaron a pasar distintos vehículos, mientras que él seguía su camino en sentido contrario.

Primero pensó ir a la oficina de la Policía Federal, pero eso significaba entrar a la ciudad y un gran riesgo, por lo que lo descartó, luego se acordó de la guarnición militar, un lugar a donde a veces íba junto con sus compañeros a hacer prácticas de tiro y que estaba sobre la carretera, pensando que ahí era un lugar seguro.

Pasó el entronque de Los Mochis rumbo a la guarnición, mientras que su pasajero insistía que lo llevara a Che Ríos, a lo que le contestaba que se esperara tantito, y Guzmán Loera le decía, bueno, bueno, está bien, sin ponerse agresivo.

Cuando iba a medio camino, a lo lejos vio unas camionetas y el policía sintió miedo, entonces vio un hotel donde a veces había comido y se le hizo fácil meterse a ese lugar y comenzó a marcar. Ya para ese momento le había informado el Jefe de Estación que él traía a Guzmán Loera en su patrulla.

"Nunca estuvo en duda avisarle a mis compañeros y mandos. Los conozco y tengo plena confianza en ellos", manifestó.

Tras el diálogo donde el líder del Cártel de Sinaloa le ofreció 50 millones de dólares para dejarlo escapar, al mismo hotel llegó el Responsable de Turno en la otra patrulla con "El Cholo" Iván y se quedaron ahí en una habitación, con los dos hombres esposados.

"Me asomé y vi que había personas en la azotea, pero me di cuenta que eran compañeros policías federales que ya estaban dando el apoyo. Luego bajó un helicópero de la Marina y llegó Sedena. Yo ya estaba más tranquilo por todo el apoyo de las instituciones que había en el lugar. Entonces llegaron integrantes del grupo de operaciones especiales de la Marina, que se asomaron a la habitación donde estaba El Chapo", dijo.

- ¿Tú fuiste verdad?, le preguntaron sobre si él hizo la detención.

- No, no, le contestó al personal de la Marina.

"¡Ah cómo no!, No sabes lo que acabas de hacer", le reviraron.

Con una cara de satisfacción y emoción el marino que se había asomado se dio media vuelta y se fue.

"Hay quien me pregunta por qué no acepté el dinero que me daba, para mí fue sencillo: aún con todo su dinero, lo vi sucio, mojado, venía del drenaje, maloliente", manifestó el policía que detuvo a Guzmán Loera, quien tras ser trasladado a la Ciudad de México, después a Ciudad Juárez y deportado a Estados Unidos, ahora es procesado en Nueva York.

"Y yo nunca me quería ver así. Cincuenta millones de dólares que en mi vida me voy a gastar, pero así me voy a ver, huyendo", pensó, "Como policía, hice lo que debía hacer. Es El Chapo: detenlo, espósalo. No había otra opción. En mi carrera como policía, durante veinte años de trabajo, siempre he tenido que tomar decisiones rápidas y que afortunadamente siempre han sido las correctas. Para ser policía que pase pruebas de 50 millones de dólares o de 500 mil pesos, hay que querer ser policía, sentir todos los días a la Policía, salir orgulloso y con ganas".

Recalcó que eso se logra con educación, desde la casa, desde la academia.

"Si no hubiera tenido los padres que tengo, buenos instructores y buenos compañeros que me enseñaron cosas buenas, tal vez hubiera tomado otra decisión", dijo el elemento de la Policía Federal quien también narró que esta detención le cambio su vida de trabajo, su vida entera junto con la de su familia.

"La Policía Federal es mi vida. Es de donde mi familia depende. Es mi orgullo. Es lo que me gusta hacer".

Recalcó que en lo familiar significó hablar con claridad y sinceridad sobre lo que había pasado, y aunque su hija estaba muy pequeña, le tuvo que explicar que su vida iba a cambiar, a lo que la menor le dijo que sí entendía.

"También cambió mi vida en el trabajo. Tuve mandos que le dieron correcto valor al trabajo, un valor real y eso me permitió un ascenso y un reconocimiento a alguien que como policía, hizo lo correcto".