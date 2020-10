Ahome es el tercer municipio con más fosas clandestinas, y Gobierno Municipal se presume como ejemplo

Según el comunicado, agrupaciones de búsqueda están visitando Ahome para revisar el proceso de trabajo y consolidar una oficina de búsqueda del gobierno en municipios como Culiacán y Mazatlán.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Ahome es el tercer municipio del País con mayor número de fosas clandestinas localizadas, y el Gobierno Municipal se presume como ejemplo nacional por su Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Recientemente, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe en el que ubica a Ahome con 63 fosas clandestinas localizadas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, y sólo es superado por Tecomán, Colima, y Úrsulo Galván, Veracruz. De esas 63 fosas se han exhumado 100 cuerpos.

Unos días después de la presentación de dicho informe, el Gobierno de Ahome difundió un comunicado presumiéndose como ejemplo por la creación de su Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas, 'primera en su género' en Sinaloa 'y quizás de las únicas a nivel nacional'.

Según el comunicado, agrupaciones de búsqueda están visitando Ahome para revisar el proceso de trabajo y consolidar una oficina de búsqueda del gobierno en municipios como Culiacán y Mazatlán.

Sin embargo, esta Oficina, a cargo de Claudia Rosas Pacheco, trabaja sólo con algunos de los colectivos de Ahome, por lo que no es totalmente inclusiva, aspecto que debería procurar como institución gubernamental.

Además, la principal demanda de los colectivos de búsqueda en Ahome sigue siendo que todos los ámbitos de gobierno trabajen 'de verdad' para frenar las desapariciones.

Esa fue la exigencia de Las Rastreadoras del Fuerte en el marco del reciente Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

"Hay que tener en cuenta que si no hay cuerpos no hay muertos, y las estadísticas matan a los gobiernos. Si tienen un mundo de muertos, pues les afecta; pero si tienen un mundo de plebes escondidos, pues no pasa nada, porque están desaparecidos", reclamó la lideresa del colectivo, Mirna Medina.

"Nuestro objetivo, el objetivo principal aparte de buscar y encontrar a nuestros tesoros, es la no repetición. ¡Ya no queremos más desaparecidos!, ni en la Zona Norte, ni en Sinaloa, ni en el País, ni en ninguna parte", agregó.

Las Rastreadoras tienen un padrón de mil 506 desaparecidos en Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave, con registros desde 2009; y en muchos de los casos están señalados, directa o indirectamente, elementos policiacos.

En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Ahome aparece con 810 personas desaparecidas y no localizadas desde el 1 de enero de 2007, como el tercer municipio con mayor número en la entidad, superado por Culiacán y Mazatlán.