Ahora le toca bioserie a José José, dentro de los estrenos de junio de Netflix - Noroeste

ESTRENOS DE JUNIO

Ahora le toca bioserie a José José, dentro de los estrenos de junio de Netflix

Llegan la vida de ‘El Príncipe de la Canción’ y el final de película de ‘Sense8’

Noroeste / Redacción

Respaldados por el éxito rotundo éxito de la primer temporada de “Luis Miguel, la serie”, que cada fin de semana se convierte en trending topic por sus revelaciones, Netflix sigue la tendencia y añade a su catálogo otra bioserie, ahora del cantante José José.

“José José, el Príncipe de la Canción” es una producción realizada por la televisora Telemundo, que se incluirá en el catálogo de Netflix a partir del primero de junio. Cierto, la serie no logró el impacto que se esperaba cuando se estrenó en Telemundo, pero las sorpresas estarán presentes.

La serie cuenta con una temporada de 60 capítulos y un reparto que incluye a Alejandro de la Madrid interpretando al cantante, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral y Damián Alcázar.

Por otro lado, será el 8 de junio cuando Netflix le dé literalmente un “final de película” a la serie “Sense8” con un especial de dos horas de duración que permitirá a los fans despedirse de la serie creada por las hermanas Wachowski en un final que promete acción y amor, como lo adelantó el tráiler oficial.

“Sense8” fue producida por Netflix, la primera temporada tuvo 12 episodios y se estrenó en 2015.​ La segunda llegó a finales de 2016 con un especial navideño y el resto de la temporada llegó en la primavera de 2017. Por motivos económicos, Netflix anunció la cancelación de la serie dejando abierta la trama sin una tercera temporada. Los fans reclamaron masivamente y la productora aceptó rodar un desenlace que ahora ve la luz con una duración propia de una película, dos horas.

SERIES

‘José José, el príncipe de la canción’. Temporada 1

(1 de junio)

Esta serie de ficción narra la vida del “Príncipe de la Canción”, el famoso cantante y compositor mexicano José José.

‘Final de Sense8’

(8 de junio)

Se enardecen las pasiones mientras los “sensate” y sus aliados más cercanos luchan por salvar al grupo y acabar con sus enemigos de una vez por todas.

‘Club de Cuervos presenta: La balada de Hugo Sánchez’

(17 de junio)

“Hugo Sánchez”, el “Smithers” personal de “Chava Iglesias”, tiene la misión de guiar a Club de Cuervos a la victoria en Nicaragua. Si su mamá le da permiso, claro.

‘Marvel - Luke Cage’. Temporada 2

(22 de junio)

Tiene una reputación tan a prueba de balas como su piel. Con la llegada de un nuevo villano, “Luke Cage” camina por la cornisa entre el bien y el mal.

‘GLOW’. Temporada 2

(29 de junio)

Los Ángeles, años 80. Las chicas de GLOW regresan con estilo (y leotardos, polainas y mucho lápiz labial). Una comedia del equipo creador de “Orange Is the New Black”.

‘13 de noviembre: Terror en París’

(1 de junio)

Testimonios sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, contados por 40 testigos.

‘Tú, yo y ella’. Temporada 3

(1 de junio)

Quisieron condimentar su vida sexual y terminaron enamorándose de la prostituta. A veces, puede fallar.

‘Marcella’. Temporada 2

(8 de junio)

Mientras “Marcella” explora sus lagunas a través de la hipnoterapia, su hijo queda involucrado en la investigación de un asesino de niños con un modus operandi inusual.

‘Marlon’

(14 de junio)

En esta comedia familiar, un padre amoroso (e inmaduro) comparte la custodia de sus dos hijos con su exmujer, una persona capaz, decidida y estricta.

‘La intención es lo que cuenta (Nailed It!)’. Temporada 2

(29 de junio)

A pesar de las malas experiencias caseras, la intención es reproducir obras de arte de la pastelería por un premio de 10 mil. Parte reality, parte desastre.

‘La Reina del Sur’. Temporada 2

(15 de junio)

“Teresa” y “Camila” son socias. ¿Su objetivo? Terminar con “Epifanio” y establecer su propio imperio. Mientras tanto, alguien del pasado de “Teresa” regresa a su vida.

‘Enemigo íntimo’. Temporada 1

(6 de junio)

Alejandro y su hermanita, separados de pequeños, ya no se reconocen. Ahora, se enfrentan en una guerra de narcotraficantes, crímenes y traiciones.

‘Bajo la lluvia’

(2 de junio)

El hermano menor de su mejor amiga acaba de volver del extranjero. Ella, recién abandonada, lo ve con otros ojos.

‘The Ranch’. Parte 5

(15 de junio)

El plan de los Bennett para comprar el rancho Peterson tiene un problemita. Tras el alta del hospital, “Beau” intenta tomarse las cosas con calma.

‘Los nuevos agentes secretos de Churchill’

(29 de junio)

Estos candidatos se someten a pruebas físicas y mentales para determinar si habrían sobrevivido en la Dirección de Operaciones Especiales durante la II Guerra Mundial.

‘Paquita Salas’. Temporada 2

(29 de junio)

Paquita, una de las mejores representantes de artistas de España en los 90, busca nuevas estrellas con desesperación después de perder a su principal cliente.

‘Bésame primero’

(29 de junio)

Una solitaria joven conoce en un juego en línea a otra chica que la lleva a un mundo de extrañas situaciones y oscuros secretos.

‘El tirador’. Temporada 3

(22 de junio)

En la temporada 3, basada libremente en la novela “Black Light”, un enemigo le revela a “Bob Lee Swagger” detalles misteriosos sobre la muerte de su padre, “Earl”. Un episodio nuevo cada semana.

PELÍCULAS

“Alex Strangelove”

(8 de junio)

El estudiante “Alex Truelove” tiene la firme intención de perder su virginidad, lo que tiene muy emocionados a su muy paciente novia y a sus amigos alborotadores.

‘Beirut’

(15 de junio)

Tras el secuestro de un espía estadounidense, un ex diplomático debe regresar a una ciudad devastada por la guerra civil para negociar un intercambio de prisioneros.

‘Set It Up: El plan imperfecto’

(15 de junio)

Dos asistentes que trabajan demasiado y ganan muy poco urden un plan para sacarse de encima a sus insufribles jefes: engancharlos entre sí.

‘La enfermedad del domingo’

(15 de junio)

Décadas después de haber sido abandonada siendo una niña, “Chiara” encuentra a su madre y le pide pasar 10 días juntas en un lugar remoto.

‘TAU’

(29 de junio)

Una mujer planea su escape: hacerse amiga del programa de inteligencia artificial que controla la casa futurista que la tiene prisionera.

‘Tuya, mía... te la apuesto’

(29 de junio)

Un hombre casado lo empeña todo para ir al último partido de eliminatorias para el Mundial, convencido de que su presencia en el estadio garantiza el triunfo de México.

‘Marvel - Vengadores: La era de Ultrón’

(1 de junio)

Las cosas salen mal cuando “Tony Stark” revive un programa de mantenimiento de la paz, y los héroes más poderosos de la Tierra deben detener a un archivillano.

‘Zoolander 2’

(30 de junio)

Diez años después de alcanzar notoriedad en el mundo de la moda, “Derek” (Ben Stiller) y “Hansel” (Owen Wilson) regresan a las pasarelas con una misión supersecreta.

‘La jefa’

(23 de junio)

Después de un tiempo tras las rejas por el uso de información privilegiada, una magnate arruinada quiere volver a la gloria, pero ahora tiene competencia inesperada.

‘Anomalisa’

(16 de junio)

El orador motivacional “Michael” se siente desapegado y aislado del mundo hasta que conoce a una mujer excepcional que le devuelve la pasión por la vida.

‘Guerra de papás’

(9 de junio)

Un padrastro amable con buenas intenciones acepta recibir al súper masculino ex de su esposa, pero la visita familiar pronto se convertirá en una batalla campal de papás.

‘La boda de Ali’

(8 de junio)

El hijo de un clérigo musulmán tiene que elegir entre los deberes familiares y su corazón tras contar una mentirita que se le va de las manos.

‘Beach Rats’

(1 de junio)

Un joven de 19 años que cuestiona su sexualidad intenta encontrar su lugar entre sus viriles amigos, su familia y los hombres que conoce en internet.

‘Legend’

(1 de junio)

“Reggie” y “Ronnie Kray”, los tristemente célebres gemelos idénticos, sembraron el pánico entre la sociedad londinense de los 60, siempre eludiendo a las autoridades.

‘Ashby’

(8 de junio)

“Ed”, el chico nuevo, tiene que hacer una tarea escolar sobre una persona mayor. Cuando elige a su malhumorado vecino, nace una amistad muy especial.

‘Regresando a casa’

(9 de junio)

Un veterano de la Guerra Civil con fama de rudo regresa a casa de su padre, pero una banda despiadada aniquila su esperanza de una vida pacífica.

‘La hora final’

(15 de junio)

En esta emocionante historia real, dos investigadores peruanos encubiertos buscan localizar y capturar al escurridizo líder de Sendero Luminoso.

‘La bruja’

(23 de junio)

Una familia establece su nuevo hogar cerca de un bosque en Nueva Inglaterra y pronto empieza a obsesionarse con la maldición de una bruja.

‘13 horas: Los soldados secretos de Bengasi’

(30 de junio)

Los miembros de un equipo de seguridad de élite luchan por salvarle la vida al personal del Consulado de E.U. del ataque de terroristas armados en Bengasi, Libia.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

‘Franco Escamilla: Por la anécdota’

(8 de junio)

El comediante mexicano Franco Escamilla usa sus vivencias para inspirar sus chistes y hará lo que sea para conseguir nuevo material.

‘W. Kamau Bell: Private School Negro’

(26 de junio)

El comediante sociopolítico W. Kamau Bell, presentador de United Shades of America, habla de racismo y otros temas controversiales en su especial de stand up.

‘Recovery Boys: Rehabilitación y fraternidad’

(29 de junio)

En el núcleo de la epidemia de opioides en Estados Unidos, cuatro hombres intentan reconstruir sus vidas y reparar las relaciones que los años de adicción destruyeron.

‘I Am Bolt’

(7 de junio)

El campeón olímpico Usain Bolt habla de su legado atlético en entrevistas actuales mezcladas con material de archivo.

‘Expedientes criminales’. Temporada 1

(1 de junio)

Esta serie documental cuenta las historias de los criminales más infames de Honduras, mediante entrevistas y dramatizaciones.

‘The Story of God with Morgan Freeman’. Temporada 2

(1 de junio)

Morgan Freeman regresa como anfitrión para aclarar los misterios divinos que existen en este mundo y en los reinos espirituales.

‘Jani Dueñas: Grandes fracasos de ayer y hoy’

(29 de junio)

La comediante chilena Jani Dueñas habla de los éxitos y los fracasos de ayer y hoy en este especial grabado en el Teatro Huemul.

KIDS

‘Los detectives de la casa del árbol’

(8 de junio)

¿Qué le sucedió al muñeco de nieve? ¿Dónde están todas las orugas? Un dúo de osos detectives se lanzará a resolver todos los misterios de su vecindario.

‘Las aventuras de la calle Harvey’

(29 de junio)

Únete a tres mejores amigos para un torbellino de diversión y aventuras en esta serie de animación ambientada en un lugar especial donde los niños ponen las reglas.

‘El vacío’

(8 de junio)

Tres adolescentes despiertan en un mundo lleno de misteriosos portales, personajes raros y bestias malvadas. Para volver a casa, deberán unir sus fuerzas.

‘Vera: Amigos mágicos’

(15 de junio)

El poder de la amistad puede contra cualquier dificultad, y el Reino Arcoíris tiene varias... ¡”Bartleby” y “Vera” al rescate!

‘Atrapada en el medio’. Temporada 2

(8 de junio)

Los problemas siguen a “Harley” y la familia Díaz a donde sea que vayan y en cualquier situación, ya sea un parque acuático o una venta de garaje.

‘Vera: Deseos maravillosos’

(15 de junio)

“Vera” y “Bartleby” irán a cualquier parte para que los sueños se hagan realidad, desde el fondo del mar hasta la cima de la montaña.

‘Simón’ Temporada 1

(1 de junio)

“Simón” es un conejito muy avispado que se divierte y aprende cosas importantes al mismo tiempo, por ejemplo, a ser responsable y saber comunicarse.

‘El desafío’

(1 de junio)

“Juan” trabaja en un parador. “Julieta” produce un famoso programa de TV que busca talentos. Deberán vencer sus miedos para descubrir el verdadero amor.

‘Voltron: El defensor legendario’. Temporada 6

(15 de junio)

Las líneas entre la oscuridad y la luz se desdibujan más. Revelaciones sorprendentes y luchas por el poder hacen que Voltron se involucre en otra contienda épica.