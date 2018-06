Ahora los días en la Tierra son más largos - Noroeste

Ahora los días en la Tierra son más largos

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, hace mil 400 millones de años un día terrestre duraba más de 18 horas, debido a que la Luna estaba más cerca del planeta

Un grupo de geocientíficos descubrió que los días en la Tierra se están alargando, debido a que la Luna se aleja de nuestro planeta. Se estima que el único satélite natural de la Tierra se aparta a una velocidad de 3.82 centímetros al año. Para llegar a esta conclusión, de acuerdo con información publicada por Muy Interesante, se utilizó un método estadístico conocido como astrocronología o TimeOpt, que vincula teoría astronómica con observaciones geológicas, a fin de dar un vistazo en el pasado de la Tierra y de esta manera poder reconstruir la historia del Sistema Solar y comprender el antiguo cambio climático, explicó Stephen Meyers, profesor de geociencias de la Universidad de Wisconsin y coautor del estudio. La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, añadió que hace mil 400 millones de años un día terrestre duraba más de 18 horas. La razón principal era que en ese entonces la Luna estaba más cerca de la Tierra, de forma que aceleraba la velocidad con la que giraba sobre su eje. Desde entonces, y debido a la interacción del planeta con la Luna, los días se han alargado gradualmente a una tasa de aproximadamente 74 milésimas de segundo por año. “A medida que la Luna se aleja, la Tierra es como un patinador artístico que gira y se frena al estirar los brazos”, agregó Meyers. Este fenómeno se genera, añadió, porque movimiento de la Tierra en el Espacio está influenciado por las fuerzas gravitatorias ejercidas tanto por la Luna como por otros planetas. Estas fuerzas constantemente cambiantes causan variaciones en la rotación de la Tierra sobre su eje, y en la órbita que el planeta traza alrededor del Sol. Estas variaciones son conocidas como ciclos de Milankovitch, –nombrados así en honor al matemático serbio que los estudió en la década de 1920–, y marcan la cantidad de radiación solar que nos llega, siendo éste el factor principal para explicar las modificaciones climáticas que dejan pistas geológicas. El profesor Meyers explicó que estudiar indicios en rocas antiguas permite averiguar la luz solar que recibieron al estar en la superficie, y así calcular las posiciones de la Luna y otros astros respecto a la Tierra, en un tiempo determinado y resolver incertidumbres.

