Ahora los tucanes del Partido Verde en Sinaloa vivirÃ¡n de cuotas de militantes

Ahora los tucanes del Partido Verde en Sinaloa vivirán de cuotas de militantes

Pese a perder el financiamiento estatal, descartan cierre de oficinas de este partido en el estado

José Alfredo Beltrán

En Sinaloa los tucanes del Partido Verde “se alimentarán” de las cuotas de sus militantes.

Ello luego de que, por primera vez desde su existencia en la entidad, perdieran el derecho a obtener prerrogativas estatales.

Gerardo Ríos Ibarra, secretario general del Verde hasta el año 2021, señaló que seguirán presentes en la entidad.

En los comicios locales de este año el Verde Ecologista no alcanzó el 3 por ciento de votación que le exige la ley para tener derecho a fondos públicos estatales.

En la misma situación se encuentran el PRD, Movimiento Ciudadano, el local PAIS, Nueva Alianza y Encuentro Social. Estos dos últimos, nacionales, ya perdieron su registro nacional.

“Efectivamente en el Verde perdemos las prerrogativas en el estado de Sinaloa, pero no perdemos el registro, porque somos un partido nacional”, indicó.

“Se ha confundido eso, no perdimos el registro. Cuando a nivel nacional perdamos el registro entonces sí, estaríamos en la misma situación que están Nueva Alianza y el PES”.

¿No cierran las puertas en Sinaloa?

No, por supuesto que no. Lo único es que no tendremos son prerrogativas del Estado.

El dirigente señala que a diferencia de otros partidos, el Verde no maneja una nómina de personal.

“Nosotros no manejamos nómina, somos voluntarios, lógicamente como partido se nos asigna un apoyo económico para participaciones de movilidad, de alimentación, de hospedaje, dependiendo las actividades que realice el partido, pero nómina no”, aseveró.

La mayoría de integrantes del Verde, expuso, se dedican en realidad a otras actividades y en el caso de él a su faceta como empresario.

“Nosotros no contamos con una burocracia partidista, solamente somos llamados a participar dependiendo las posiciones que se otorga en el momento”, añadió.

La renta de oficinas y el gasto operativo, como agua, luz, teléfono y otros serán cubiertos ahora con cuotas de la misma militancia.

“Afortunadamente podemos hacer aportaciones para que el partido pueda abrir oficinas, y en su caso pagar el gasto corriente que se pueda generar”, aseveró.

El Verde, precisó, tiene oficinas municipales solamente en seis de los 18 municipios: Ahome, El Fuerte, Culiacán, Mazatlán, Mocorito y Guamúchil.

Ríos Ibarra apuntó que para 2019 y 2020, años en los que no tendrán acceso a financiamiento estatal, jugarán un rol importante los regidores del partido.

“Tenemos regidores en seis municipios, por lo tanto los mismos regidores harán la instalación del comité municipal respectivo”, añadió.

¿Entonces seguirán existiendo en Sinaloa?

Más fuertes que nunca, hicimos historia con nuestro primer alcalde, es la primera presidencia que gana el Verde en San Ignacio, contamos con diez regidores.