Ahora, productores del Valle del Carrizo tomaron la caseta de peaje de San Miguel

La protesta es para exigir que Conagua cumpla con su responsabilidad de reparar la red hidroagrícola, que quedó destruida tras el paso de la depresión tropical 19-E.

Carlos Bojórquez

AHOME._ Productores agrícolas del Valle del Carrizo y los módulos de riego del Distrito 076 tomaron la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, para seguir exigiendo que Conagua cumpla con su responsabilidad de reparar la red hidroagrícola, que quedó destruida tras el paso de la depresión tropical 19-E.

Esta medida da continuación a la protesta que inició este miércoles con el bloqueo de la carretera Internacional México 15, pues el 11 de octubre, Conagua se comprometió a tener rehabilitada la red hidroagrícola en un plazo de 20 días, para garantizar el ciclo otoño-invierno, sin embargo, ha sido muy poco lo que se ha hecho.

Juan Enrique Labastida Ochoa, presidente de la Red Mayor del Valle del Carrizo, comentó que después de la protesta del miércoles los invitaron a ir a la Ciudad de México a dialogar con la gente de Conagua, pero pero se negaron exigiendo que sean ellos quienes vengan a la zona afectada para que constaten la situación.

"Están en riesgo 22 mil hectáreas de los módulos 03 y 04, que puede ser que no se siembren, y a ellos no les importa eso, no les importa que se deje de producir", externó.

Los productores criticaron que los recursos para la reconstrucción de la red hidroagrícola sigan trabados a un mes de las inundaciones, y consideraron que podría estallar un problema social en la región si se pierde el ciclo otoño-invierno.

"Los que menos quieren hacer este tipo de desorden somos nosotros, pero a qué te obliga el gobierno si se desatiende de sus obligaciones, pues a la desobediencia", expresó uno de ellos.

Según datos de los módulos de riego, hasta el momento se han cuantificado daños en todo el Distrito 076 por 600 millones de pesos.

Vinicio Montiel Ibarra, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, apuntó que hay riesgo de que no se siembren 70 mil hectáreas en el Valle del Carrizo y 25 mil en los módulos Cahuinahua y Mavari, lo que representaría perder el patrimonio para mucha gente.

"Los únicos que han hablado son los contratistas, y ellos dicen que están trabajando al ritmo que les impusieron, pero aquí lo que importa es lo que digan los productores, y ellos dicen que al ritmo que se está trabajando pues se va a perder el ciclo. Si eso pasa, se va a hacer un desorden, y eso es lo que tenemos que ver", señaló.

El líder agrícola confirmó que se va a interponer un amparo por omisiones contra la Conagua, a través del cual, se podría conseguir una indemnización para los productores por los daños ocasionados.

"Se va a pedir que nos digan cuál es la aseguradora, quiénes son los contratistas, cómo está elaborado el contrato, porque a lo mejor está elaborado a modo para que el contratista saque el mayor provecho de esta situación. Necesitamos revisar todo", mencionó.

Los productores bloquearon el paso vehicular durante dos horas, después liberaron la caseta durante una hora, y volvieron a bloquear el paso dos horas.

Aunque vía telefónica fueron citados para presentarse este viernes en Culiacán y reunirse con el subdirector de Administración de Conagua, Alejandro Pérez, y el subsecretario de Gobierno del Estado, Marcos Osuna, los productores se mantuvieron firmes en volver a tomar la caseta de peaje, condicionando la liberación a los resultados de la negociación.