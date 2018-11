Ahora sÃ© lo que es la vergÃ¼enza: asesino de John Lennon sobre la muerte del ex Beatle

Ahora sé lo que es la vergüenza: asesino de John Lennon sobre la muerte del ex Beatle

Chapman expresó su profundo remordimiento por haber asesinado a Lennon, en la instalación correccional de Wende, donde cumple una condena de 20 años; una vez más, la junta negó su liberación

Sinembargo.MX

17/11/2018 | 10:16 AM

ALBANY, NUEVA YORK (SinEmbargo)._ El hombre que mató a John Lennon aseguró que se siente “más y más avergonzado” cada año por haber matado al ex Beatle fuera de su apartamento en Manhattan en 1980.

“Hace treinta años no podía decir que me avergonzaba y ahora sé lo que es la vergüenza”, dijo Mark David Chapman. “Es cuando cubres tu cara, no quieres, ya sabes, pedir nada”.

Chapman expresó su profundo remordimiento por haber asesinado a Lennon en su audiencia de la décima junta de libertad condicional en agosto en la instalación correccional de Wende, donde cumple una condena de 20 años a cadena perpetua. La junta negó su liberación ese mes. Funcionarios de la prisión de Nueva York publicaron una transcripción de la audiencia el jueves.

Chapman, de 63 años, disparó y mató a Lennon en la noche del 8 de diciembre de 1980, horas después de que el ex Beatle autografiara un álbum para él.

Chapman dijo a los miembros de la junta de libertad condicional que “todavía piensa en cómo Lennon fue increíble para él ese mismo día. Dijo que había estado atravesando un “tira y afloja” interna sobre si seguir adelante con el tiroteo.

“Estaba demasiado lejos”, dijo Chapman a la junta. “Recuerdo haber pensado, ‘Hey, ahora tienes el álbum. Mira esto, él lo firmó, solo ve a casa“. Pero no había manera de que solo fuera a casa”.

Al igual que en las audiencias de libertad condicional anteriores, Chapman entró en detalles sobre el tiroteo y su pesar por el acto “sin sentido”. Chapman afirmó que buscó notoriedad y no sintió animosidad por Lennon, a pesar de que cargó su arma con balas de puntos huecos más letales

Chapman describió trabajar en la prisión limpiando, pintando y quitando cera de los pisos. Dijo que dejó atrás su búsqueda de notoriedad hace mucho tiempo y está dedicado a promover el poder transformador de Jesús.

Dijo que se da cuenta de que el dolor que causó persistirá “incluso después de que yo muera”.

En su decisión, la Junta de Libertad Condicional del estado dijo que liberar a Chapman no solo “tendería a mitigar la gravedad de su crimen”, sino que también pondría en peligro la seguridad pública porque alguien podría intentar hacerle daño por ira, venganza o para ganar notoriedad.

Chapman estará en libertad condicional nuevamente en agosto de 2020.