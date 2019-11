Ahora voy por el campeonato absoluto del CMB: Katty GutiÃ©rrez

BOXEO

Ahora voy por el campeonato absoluto del CMB: Katty Gutiérrez

La peleadora mochiteca llegó este lunes a su terruño tras la conquista del título Plata CMB de peso Mínimo en España

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Aún con la emoción dibujada en el rostro tras la reciente conquista del título Plata CMB de peso Mínimo, Katty Gutiérrez ya piensa en su siguiente meta: el campeonato absoluto.

“Fueron tres años de inactividad, es mucho tiempo, y yo creo que muchos veían imposible que volviera a la élite del boxeo, pero estoy de regreso. Ahorita no hay quien me pare, lo digo con toda seguridad, y el trabajo que voy a realizar para lo que viene es mucho más fuerte que el que realicé para esta pelea. Yo me veo el próximo año, primero Dios, como campeona absoluta del CMB”, expresó.

