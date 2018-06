Aída Cuevas: La música de Juan Gabriel vivirá por siempre - Noroeste

CONCIERTO

Aída Cuevas: La música de Juan Gabriel vivirá por siempre

Aída Cuevas presentará el martes 19 un tributo al Divo de Juárez, en el Salón 53, para cerrar la Temporada de Primavera SAS-Isic

Nelly Sánchez

Que Juan Gabriel se sintiera inspirado por ella y le diera canciones inéditas para que las interpretara, que le haya pedido grabar un dueto y que ahora sea la única artista que puede cantar su música, es para Aída Cuevas un privilegio.

Y con espectáculo Homenaje al Gran Divo de Juárez, culminará la Temporada de Primavera SAS-Isic, el martes 19, en el Salón 52, a las 20:30 horas.

La música de Juan Gabriel es fácil de cantar y de sentir y por eso, asegura, va a vivir por siempre. Y en el Homenaje al Gran Divo de Juárez, cantará sus canciones, presentará videos, fotos, recuerdos de él.

"Al ser la única artista que puedo cantar sus temas, puedo presentar videos, cantar a dueto y todo lo que pueda hacer en el escenario con el maestro, me siento privilegiada y además muy contenta de regresar a Culiacán", dijo.

Aída Cuevas sostuvo una amistad de más de 34 años con Juan Gabriel, cantó sus temas y cantó con él, y son recuerdos que quedarán siempre en su vida.

"Son parte de mi vida, de esa juventud que también viví con él y bueno, y ya más maduros los dos, tantas cosas que aprendí, lo que me dicen sus canciones, porque no es nada más repetirlas y aprendérselas, es sentirlas", cuenta.

"Que él me dijera a quién o cómo había hecho esta canción, significa mucho para mí, siento que eso hizo todavía más fuerte para que yo pueda interpretarlo"

Sobre el último dueto que grabó con Juan Gabriel, Cuevas comentó que fue después de una gira en Estados Unidos que hicieron juntos, cuando él le propuso grabarlo.

"Yo iba a verlo seguido a Cancún, por su estado de salud, y en una de tantas ocasiones me dijo 'oiga, mi vida, quiero grabar con usted un dueto", woow toda mi vida esperé a hacer eso, la verdad él me daba canciones para que yo las cantara sola y dije, 'me encanta la idea compadre, ¿para cuándo?', ' Para ahorita, ya tengo algo escogido', comparte la intérprete.

"Me enseñó como cinco temas de los cuales decidimos grabar Gracias por todo, entonces se puso a trabajar, él tenía siempre músicos en su casa, su propio estudio de grabación, me tomaron el tono, empezamos a grabarlo y así fue como quedó plasmado este dueto que grabamos cinco meses antes de que falleciera, y un año y medio después la familia me lo regaló".

Las canciones de Juan Gabriel, añade, son muy fáciles de cantar, de decir, porque el público puede identificarse con sus letras, con lo que en determinado momento él quería decir.

"Todo mundo hemos sentido el despecho y lo podemos interpretar de esa forma, yo creo que son letras fáciles, es música muy digerible, por eso la música de Juan Gabriel va a vivir por siempre para todos los Mexicanos".

En el espectáculo interpretará además temas que ha grabado a lo largo de 42 años de carrera, de 39 discos, música de Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez, por cuyo disco con música de este último y su trayectoria, fue ganadora de un Grammy, en enero de este año.

"Fue un gran reconocimiento, siento que no fue tanto para el disco, como para mi trayectoria, tantos años defender la música de mariachi, de poner en alto el nombre de México, porque no es fácil cantar la música mexicana, menos en el extranjero, menos que te lo de una academia, y traerme este triunfo para México, ha sido de lo mejor que me ha pasado".

LOS BOLETOS

Los boletos tienen un costo de 600, 950 y 1,200 pesos y están a la venta en Casa SAS, la taquilla del Salón 53 y en www.superboletos.com .

LA GIRA

Este concierto forma parte de la gira Totalmente Juan Gabriel, por México y Estados Unidos, que culminará en en diciembre.