Ajuarean a equipos mazatlecos que participarán en la Libasin

El Imdem entrega 180 jerseys a los equipos que participarán en la temporada 2019 de la Liga de Baloncesto Sinaloense

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El director del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez Osuna, entregó 180 jerseys a los conjuntos mazatlecos que participarán en la Liga de Baloncesto Sinaloense 2019.

Álvarez Osuna estuvo acompañado por David López Beltrán, coordinador de Deporte Federado del Imdem, y Eduardo Bracho, entrenador de la selección de baloncesto de Mazatlán, durante el acto simbólico que se llevó a cabo en la sala de usos múltiples del Instituto.

"Para nosotros en el Instituto del Deporte es un día muy especial al hacer entrega de los uniformes que van a portar en este compromiso tan importante en el que estaremos enfrentando a las mejores selecciones del estado", expresó a niños, jóvenes y padres de familia.

Álvarez Osuna se dijo convencido que el deporte es fundamental en el desarrollo de las nuevas generaciones, por lo que por primera vez en la historia, desde que Mazatlán participa en el Libasin, se les apoya con los uniformes.

"Hacemos este compromiso, en esta administración que preside el Químico Benítez, durante los tres años que ustedes participen en este evento, los tres años se les va apoyar con uniformes para que vayan dignamente representando a Mazatlán", manifestó.

"Quiero desearles el mayor de los éxitos en este compromiso que encaran a partir de este sábado, sé que han trabajado muy duro, tienen talento y tienen garra para salir adelante".

La Libasin, organizada en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto de Sinaloa y el Instituto Sinaloense del Deporte, arranca este sábado 28 y domingo 29 de septiembre en Culiacán, con equipos de las categorías Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15, en ambas ramas.

