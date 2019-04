Al 20 por ciento, la contratación del maíz con un millón de tons., en dos días que lleva abierta la ventanilla

Manuel Tarriba Urtuzuástegui, secretario de Agricultura y Ganadería, explicó que hubo una complicación operativa en el proceso que se logró resolver, por lo que en dos días se considera bueno el avance

Istar Meza

CULIACÁN._ Más de un millón de toneladas de la cosecha de maíz son los que se han logrado proteger bajo el esquema de agricultura por contrato, en los dos días que lleva abierta la ventanilla para garantizar la comercialización de la cosecha del ciclo otoño-invierno, informó Manuel Tarriba Urtuzuástegui.

El secretario de Agricultura y Ganadería explicó que hubo una complicación operativa en el proceso que se logró resolver, por lo que en dos días se considera bueno el avance del 20 por ciento que se lleva y las expectativas son buenas; sin embargo existe preocupación por la posición de los compradores.

“El comprador está haciendo su juego, ve que el mercado bajó un poco, estamos hablando que son los inicios de la contratación, yo realmente no veo un tema como para que el comprador no acuda puesto que está comprando el maíz barato, está comprando el maíz mucho más barato que el año pasado, eso creo que no les da la pauta como para que tengan un argumento para no acudir a la contratación”, refirió.

Actualmente, el precio de la tonelada de maíz se cotiza en alrededor de 3 mil 500 pesos, de conformidad con el precio internacional de mercado, pero se espera un ajuste en el mercado que beneficie a los productores de Sinaloa.

Dijo que son 5 millones y medio de toneladas de maíz lo que está destinado a contratarse de Sinaloa, por lo que no se dejará el tema hasta que se logre la contratación total.

“Estamos todavía en un tiempo de evaluar y de validar, y no estamos ya en un tiempo de decir que las cosas no van caminando, estamos hablando de dos días de contratación, con un 20 por ciento de contratación que no es malo, la expectativa se ve que para esta semana podamos llegar a dos o tres millones de toneladas”, advirtió.

El precio objetivo negociado por los productores de Sinaloa es de 4 mil 150 pesos, lo que significa que al momento de la contratación, se pacta el precio sobre la cotización del mercado internacional, que actualmente es menor a 3 mil 500 pesos; al entregarse la cosecha, si el precio internacional no llega a los 4 mil 150 pesos, el Gobierno Federal apoya a los productores otorgándoles la diferencia.