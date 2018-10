CONGRESO

Al bajarles ingresos, les cortaron la mano y los pies, lamenta Diputado del PT

Eleno Flores Gámez se resigna y dice que ya no impugnará las decisiones de Morena

José Alfredo Beltrán

El Diputado local Eleno Flores Gámez se siente incompleto. Esto tras la decisión de Morena de recortarles en un 37 por ciento los ingresos de cada legislador.

"Te cortan la mano, te cortan los pies y no dejan caminar porque no hay recursos; créemelo, vamos ir hacia atrás", concluye.

Pero está resignado. Ya no se opondrá a esta medida implementada por el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder presidencial.

"Sabemos que Morena es mayoría y al final de cuentas harán lo que creen está bien o lo que les conviene a ellos", dice.

El Diputado por el Distrito 07 de Guasave fue uno de los que se opuso a la medida de Morena, de reducir sus ingresos.

Como foráneo, a él le correspondía unos 182 mil pesos, entre dietas y demás apoyos. Finalmente, se le restarán 62 mil 500, como a los 39 restantes.

Flores Gámez indica que él será respetuoso de las decisiones que se tomen.

"Lo que dictamen aquí dentro del Congreso, yo ya voy a guardar respeto, lo voy a decir así; yo ya no voy abogar por nadie, incluso ni por mí ya", manifiesta.

Y descarta romper con Morena, el partido más grande de lo que fuera la coalición lopezobradorista.

"Llegamos a una coalición y yo voy a respetar el acuerdo que hubo en su momento, en campaña".

"Yo no voy a romper con Morena, yo jamás, yo sigo en la coalición y como representante del Partido del Trabajo voy a seguir guardando respeto a los morenistas y voy a seguir siendo amigo de todos", añade.

- ¿Pero usted no fue a la sesión de la Junta de Coordinación Política (al igual que PRI, PAN, PRD)?

No, no definitivamente.

- ¿Porque está en contra, en desacuerdo (de la reducción de ingresos)?

No es que esté en contra de lo que quieren hacer ellos; estoy en un desacuerdo de que no te están dejando el camino para trabajar, no como gestor, como lo que te pide la ciudadanía.

Entonces si ellos traen la ideología de venir a quitar los apoyos (a los diputados), que es para el pueblo, y si ellos creen que así está bien, pues que le den para adelante.

- ¿Se pusieron de acuerdo Diputado Eleno, para no asistir a la Jucopo?

Mira, son acuerdos que se hacen dentro de las corrientes políticas, en querer hacer las cosas mejor. Yo se los dije la vez pasada "vamos trabajando agarrados de la mano, vamos trabajando para el pueblo".

Insistió, dice, en que se quedaran todos los apoyos para gestorías y entregar evidencias de que éstos se entregaban, con respaldo.

"Pero no respaldo ficticio, hay fotos, hay número de teléfonos, hay direcciones de la gente, un programa bien respaldado para cada 15 días, o cada mes, estarlo entregando y comprobando", puntualiza.

- En su última propuesta Morena subió de 40 mil a 50 mil el apoyo de gestión social, ¿ni eso los convenció?

No, no mira, no hay tal cual; si ellos dicen que "van a quitar los 50, los 60, ¡Que les vaya bien!". O sea, el "Gordo Eleno" va a seguir trabajando como lo que él está impuesto, a ayudar y servirle a la gente. Claro, aquí en el Congreso hay muchos estudiantes de todo el estado, que vienen a solicitar el apoyo, porqué, porque no tienen para pagar su inscripción, no tienen para el transporte, no para el hospedaje, para eso nos eligió el pueblo. Pero si vienen y te cortan la mano, te cortan los pies y no dejan caminar porque no hay recursos, créemelo, vamos ir hacia atrás.

- ¿Así se sienten ustedes?

Definitivamente sí, porque nosotros estamos impuestos a trabajar, venimos con una ideología para el apoyo al pueblo, así estoy impuesto, sacarme de la bolsa derecha para pasar a la izquierda y ayudar a la raza, si tengo que apostarle mi cheque, lo voy a hacer con mucho gusto.

Flores Gámez anuncia que apoyará el plan de austeridad para la 63 Legislatura que les presente Morena, quizá en la sesión de este jueves 25 de octubre.

"Yo como coalición le voy a dar mi voto a Morena, aunque no esté totalmente de acuerdo lo voy a hacer", añade.