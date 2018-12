Al estadio se le reconectará el agua hasta que le toque: Químico

El Mandatario municipal reitera que está en riezgo la concesión del Teodoro Mariscal para la familia Toledo

Fernanda Magallanes

La reinstalación de los servicios de agua potable y drenaje al estadio Teodoro Mariscal se hará hasta que le toque el turno, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que para reconectarse, existe un plazo de 72 horas.

“Ayer (viernes) les dije, tenemos 72 horas para hacerlo (reconexión) y ya teníamos agendado trabajo, entonces, cuando le toque el turno, como a cualquier hijo de vecina, entonces sí”, declaró.

Esto, después de que la familia Toledo, concesionaria del estadio anunciaran que obtuvieron un amparo que obliga a las autoridades locales a reconectarles el servicio de agua, suspendido desde el viernes de la semana pasada.

Sin embargo, al no contar con agua, la empresa Espectáculos Costa del Pacífico SA de CV., determinó realizar a puerta cerrada el juego entre Águilas de Mexicali y Venados de Mazatlán, lo que provocó la ira de los aficionados.

-- Alcalde, ellos (familia Toledo) señalan que hoy pudiese llevarse el segundo juego, igual que ayer, a puerta cerrada ¿qué procede, actuarán?

“Ellos que tomen la decisión que quieran, yo he sido muy claro, que vengan y paguen y se les reconecta. Los ciudadanos no están enojados ni con la ciudad ni con el Ayuntamiento, están enojados con el empresario porque no quiere pagar lo que todos ustedes y yo pagamos".

Descartó que exista revanchismo entre las autoridades y la empresa concesionaria.

Llamó de nuevo a la empresa a pagar los adeudos correspondientes, como cualquier otro ciudadano.

Reiteró que aún está en riesgo la concesión del estadio.

Incluso, dijo que la Liga Mexicana de Beisbol está interesada en una temporada de verano en Mazatlán, por lo tanto se van a buscar otras opciones.

“ Por su puesto que está en riesgo su concesión, de hecho me llamó el presidente de la Liga Mexicana, quiere platicar con nosotros para que haya beisbol en el verano, y lo vamos a recibir aquí en Mazatlán, el 11 de diciembre”, agregó.

“Aquí no hay revanchismo, me acusa de querer abusar de los 2 mil boletos para el 2021, lo que no entienden ellos es que toda mi concentración y mi trabajo está en Mazatlán, y resolver los problemas de ahorita, no del 2021”, dijo.