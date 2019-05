Â¡Al fin! lanzan el trailer final de Toy Story 4

La fecha para que todos aquellos millenialls nostálgicos, (y los niños también, claro), vean por fin la cuarta entrega de Toy Story, está cada vez más cerca.

Y para calentar motores, han lanzado el tráiler final de la cinta que pone de nuevo en aprietos a Woody y Buzz orillándolos a vivir una nueva aventura, está ocasión acompañados de aquellos personajes que conocieron y conocimos en “Toy Story 3”, citó vanguardia.com.

En el adelanto se puede ver que este grupo de juguetes están en una nueva misión de rescate, puesto que ahora tienen que idear el plan perfecto para recuperar a “Forky”, un peculiar juguete de Bonnie.

Es así como Pixar ha aprovechado que estamos justamente a un mes para que esta cinta en la que participa Tom Hanks en la voz de Woody, se estrene el 21 de junio.

'Toy Story 4' parte de un guion obra de Andrew Stanton y Stephany Folsom, mientras que el trabajo de dirección ha corrido a cargo de Josh Cooley, uno de los autores de la idea para la película y que anteriormente había co-escrito la sensacional 'Del revés'.

