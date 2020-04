Al liberar presos, gobierno debe garantizar a sociedad que no va a correr peligro: FAS

Efraín Ibarra Espinoza señala que no era el momento propicio para aprobar la Ley de Amnistía, debido a la contingencia de salud y a la crisis económica

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Al poner en práctica la Ley de Amnistía y empezar a liberar presos, el Gobierno federal tiene que dar a la sociedad la garantía de que éstos no van a ser un peligro, manifestó Efraín Ibarra Espinoza.

El vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa subrayó que debido a la contingencia sanitaria y la crisis económica que vive México, este no era el momento propicio para aprobar una ley de ese tipo.

“No estamos preparados en México ahorita, sobre todo por la contingencia y por los problemas económicos, para sacar a la calle a esa gente, ¿Qué va ir a hacer esa gente?, ¿cómo los va a acoger la sociedad?, ¿cómo los va a acoger el gobierno?, ¿qué oportunidades de trabajo van a encontrar?”, cuestionó.

El litigante guasavense reconoció que algunos abogados tienen temor de lo que vaya a suceder en consecuencia.

“No hay forma de darle seguimiento a la readaptación que esas personas tuvieron y el gobierno no les va a poder dar seguimiento fuera de prisión. Le tienen que garantizar a la sociedad que no va a correr peligro”, subrayó.

Ibarra Espinoza manifestó que aunque la Ley de Amnistía será en beneficio de personas que no cometieron delitos graves, que no utilizaron armas de fuego y no usaron la violencia, se trata de personas que ya tiene sentencia.

“Es un distintivo que no se pueden quitar y que la única forma de corregir es cumpliendo o garantizando el gobierno que ya se readaptaron, que ya están aptos para reinsertarse a la sociedad”, insistió.

El vicepresidente de la FAS comentó que algunos legisladores, políticos e incluso defensores de derechos humanos han argumentado que con la Ley de Amnistía muchas personas de clase económica y social vulnerable que no fueron procesadas adecuadamente podrán salir de prisión, sin embargo, no se ocupaba una ley específica para ello.

“Yo creo que están equivocados porque si una persona no ha sido procesada adecuadamente es el propio tribunal el que tiene que revisar la violación a los derechos humanos y ese tema no prescribe, aunque hayan sido sentenciados”, indicó, “siempre puede ser revidado un proceso mal llevado para que sea corregido el error, para eso no se ocuparía una Ley de Amnistía”.

Agregó que además es ambigua y no es clara en el tema de la integración de la comisión que va a ser la que va a revisar cada caso en el que se tramite la amnistía.

Ibarra Espinoza insistió que en el contexto que vive el país hay temas más importantes que deben atender los legisladores.