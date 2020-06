Al menos 10 futbolistas de la Championship dan positivo a la prueba de coronavirus

LONDRES._ Una decena de casos, entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, han dado positivo de coronavirus en los test efectuados a los clubes de la Championship, la segunda división inglesa, y otros siete de la League Two, la cuarta categoría.

Según informó la EFL, organizadora de estas competiciones, en las mil 58 pruebas efectuadas entre el jueves y el viernes antes de que se produzca la vuelta al trabajo para reanudar las competiciones, han aparecido 10 positivos, algunos de los cuales han sido reconocidos e identificados por sus propios clubes. Todos los casos se encuentran ya en régimen de aislamiento.

El Preston North End ha confirmado que el delantero Jayden Stockley es uno de esos 10 casos en la Championship. El futbolista y el club han indicado que se trata de un caso asintomático y que se encuentra en buenas condiciones.

📝 Preston North End can confirm that striker Jayden Stockley has tested positive for Covid-19 on the third round of tests undertaken as part of the return to training protocols.

Read more ➡️ https://t.co/n2rRKGAoE0#pnefc pic.twitter.com/igkZi2Sd9e