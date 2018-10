Al menos 18 muertos y 50 heridos en un instituto de Crimea tras atentado terrorista

Un presunto ataque terrorista lanzado este mediodía contra una escuela politécnica de Kerch, Crimea -territorio perteneciente a Ucrania que Rusia se anexionó en marzo de 2014- dejó como saldo 18 muertos y más de medio centenar de heridos, en su mayoría jóvenes y adolescentes.

Según la directora del centro docente, Olga Grebénnikova, un grupo de hombres armados irrumpió en las aulas disparando y haciendo explosionar después una bomba. Por su parte, el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, afirmó que hubo un atacante, un estudiante de cuarto curso de 18 años de nombre Vladislav Rosliakov, que se habría suicidado después del atentado con un artefacto de fabricación casera.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado que los motivos del suceso están siendo estudiando con detenimiento y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

JUST-IN: The number of killed in #Crimea terror attack raised up to 13 people https://t.co/88jLdaAIlZ pic.twitter.com/jpcSpBO9v8