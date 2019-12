Al menos 2 personas mueren durante tiroteo registrado en una iglesia de White Settlement, Texas

Ciudad de México (SinEmbargo).– Al menos dos personas murieron y una resultó gravemente herida durante un tiroteo registrado en una iglesia en White Settlement, suburbio de la ciudad estadounidense de Fort Worth, Texas.

Los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad ya se encuentran en el lugar.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) División de Campo de Dallas informó en su cuenta de Twitter que el tiroteo tuvo lugar esta mañana en la Iglesia de Cristo West Freeway.

BREAKING: #ATF Special Agents are en route to a reported shooting at the West Freeway Church of Christ in White Settlement TX. @WSPD_TX @cityof_ws @fortworthpd pic.twitter.com/hxNJHmLw18

El incidente se registró horas después del ataque masivo que se cometió en Nueva York la noche del sábado, donde al menos cinco personas resultado heridas tras ser apuñaladas mientras celebraban un acto religioso en la casa de un rabino en Monsey.

This is the scene outside West Freeway Church of Christ in White Settlement/Fort Worth. @FortWorthFire says 3 people shot, including the gunman. Worried family members are outside. Church members and witnesses are still inside being questioned @NBCDFW pic.twitter.com/AS34KKNSzj