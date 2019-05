Al menos 6 muertos por ataque de un comando a los custodios del Cereso Femenil de Morelos

De acuerdo con los primeros reportes, citados por medios locales y nacionales, la agresión ocurrió alrededor de las 7:30 horas en la localidad de Puente de Ixtla, cuando un grupo armado a bordo de un automóvil color rojo con placas del Estado de Guerrero abrió fuego contra el transporte

Sinembargo.MX

10/05/2019 | 09:42 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Por lo menos seis custodios de una prisión federal de alta seguridad murieron y otros resultaron heridos este viernes en el ataque de un grupo armado en el central estado mexicano de Morelos, indicaron fuentes policiacas.

El ataque, realizado con armas de grueso calibre, se registró pasadas las 07:00 hora local en el municipio de Puente de Ixtla cuando los trabajadores se disponían a abordar el autobús que los trasladaría al Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16.

El primer reporte policiaco indicó que el grupo armado viajaba a bordo de un automóvil rojo, cuyos ocupantes dispararon contra los custodios del centro de reclusión, para posteriormente darse a la fuga con dirección a San Mateo.

En un primer momento, se informó de tres hombres y una mujer muertos, y otras tres personas lesionadas, todos trabajadores de la prisión federal, ubicada en el municipio de Coatlán del Río.

Posteriormente, otros dos trabajadores fallecieron cuando recibían atención médica en un hospital ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

Por su parte, personal del Ejército y la Policía estatal desplegaron un operativo para dar con los responsables del ataque.

VIOLENCIA EN MORELOS

La vida en el estado de Morelos se ha perturbada por la violencia en los últimos días. Ayer se informó que dos personas muertas y dos más resultaron heridas el miércoles cuando un individuo disparó contra los asistentes a una manifestación de comerciantes ambulantes en Cuernavaca.

El empresario Jesús García Rodríguez fue la primera víctima mortal, después falleció Roberto Castrejón Jr, representante de un grupo de ambulantes en la entidad.

En un video publicado en Facebook, Roberto Castrejón, líder sindical de la CTM Morelos y padre de una de las personas muertas esta mañana en el centro de Cuernavaca culpó al Nuevo Grupo Sindical.

“Desgraciadamente esto (ataque) es culpa de ellos, no de la delincuencia organizada. Yo no culpo al Gobierno del estado porque ellos no tienen nada que ver, al contrario, ellos quisieron buscar un acercamiento. Esto es culpa directa de Bulmaro Hernández Juárez y de Ben Hur Hernández Juárez”, aseguró el líder.

De acuerdo con medios locales, Bulamaro es dirigente del Nuevo Grupo Sindical (NGS), una organización que disputa los espacios del comercio ambulante en el centro histórico de Cuernavaca.

Por estos hechos, el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, solicitó al Gobierno federal la presencia de la Guardia Nacional en el municipio.“Este Cabildo y este gabinete, unidos todos en una misma postura, hacemos un llamado enérgico y urgente con mucha humildad al Gobierno de México para contar con todo el apoyo de la Guardia Nacional, en la correcta aplicación de la justicia”, dijo el Edil emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante dicha situación, el Gobierno de Morelos informó que ya hay un detenido por la balacera y aseguró que el crimen no va a quedar impune.

“Sabemos que el ataque vino de un arma 9 milímetros, pero no podemos dar más detalles porque ese es el trabajo de la Fiscalía”, dijo José Antonio Ortiz, comisionado de Seguridad Pública en la entidad.