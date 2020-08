Al que cometa una ilegalidad hay que juzgarlo, dice Químico sobre video de hermano de AMLO

‘Yo por ejemplo depositaba cada semana 500 pesos a la cuenta de Honestidad Valiente’. Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El que cometa alguna ilegalidad se le debe juzgar y si el hermano del Presidente de la República es culpable de algún delito que se le sancione igual que a cualquier ciudadano, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"La verdad vamos a esperar que la Fiscalía (General de la República) tome el asunto y esperamos los resultados, no quisiera especular sobre ese tema, la verdad que si es culpable que se le sancione igual que a cualquier ciudadano, no porque sea el hermano del Presidente de México (no se le sancione), yo lo he dicho, aquí todos somos iguales, la ley es pareja para todos", enfatizó Benítez Torres.

Lo anterior lo expresó con relación a videos difundidos en la semana que hoy concluye en la que se exhibe a personas del Partido Acción Nacional recibiendo dinero presuntamente para que legisladores de ese partido apoyaran la Reforma Energética del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Pero también otro video en el que se exhibe a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero presuntamente para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Chiapas supuestamente en el 2015.

"La verdad es que pienso muy parecido al Presidente del País, aquí el que cometa una ilegalidad hay que juzgarlo y hay instancias para eso, el Presidente lo comentó que era antes de formar el partido (Morena, cuando Pío recibió el dinero)", continuó el Presidente Municipal de Mazatlán.

"Yo por ejemplo durante muchos años depositaba 500 pesos cada semana a la cuenta de Honestidad Valiente, por eso nace este partido, porque estábamos hartos de lo que vivíamos y tardamos pero llegamos y la intención, el objetivo es transformar al país".