Al Químico Benítez ahora le sobran apuntados para su Gabinete en Mazatlán

Apenas el viernes pasado anunció los primeros seis funcionarios que lo acompañarán en su administración, todavía le falta definir titulares de unas 20 dependencias

Sheila Arias

MAZATLÁN.- De no tener casi a nadie para integrar su Gabinete, ahora al Químico, Luis Guillermo Benítez Torres, le sobran apuntados. El Alcalde electo se ha convertido en algo así como el más buscado de Mazatlán.

A su oficina centenas han desfilado desde que ganó el pasado 1 de junio, llegan a dejar su solicitud de empleo a la sede de Morena, en pleno Centro, donde un equipo de colaboradores les recibe documentos en una mesa, como en una ventanilla de trámites públicos; otros esperan personalmente al futuro presidente municipal para ofrecerle sus servicios, y muchos más le han enviado mensajes por whatsapp para dos cosas: recordarle que votaron por él y pedirle trabajo.

Así lo reconoce y así se ve en su oficina, en el partido, donde desfilan por trabajo.

“Aquí parece feria del empleo, todo mundo se siente con derecho de un lugar en el Ayuntamiento, y no es así”, asegura, serio, tajante.

Benítez Torres es el alcalde electo de Mazatlán que se dice “morenistas, morenista”, de afiliación “original”, fue el primer dirigente estatal del partido en Sinaloa arropado por Andrés Manuel López Obrador.

Aclara que los presidentes municipales electos el pasado 1 de julio fueron invitados por los partidos que se aliaron a Morena, pero no tienen origen en el partido, él sí.

En 2015 Benítez Torres buscó la candidatura a la presidencia municipal, Morena ya era partido y necesitaba competir. La campaña fue más que austera y con pobres resultados. En este proceso se lanzó, otra vez, ahora cobijado por la aceptación de AMLO en el País.

En contextos diferentes ahora arrasó en las urnas. Fue durante su campaña que muchos se sumaron a su proyecto, entre conocidos, amigos, empresarios, y hasta ex candidatos a cargos de elección popular.

Ahora ellos, los que se fueron sumando, son los que integrarán su Gabinete para la administración 2018-2021, el primero de Morena en la historia de Mazatlán.

En el propio partido se dice que no pensaron el triunfo, sí que serían competitivos, pero no que arrasarían en las urnas, por eso el químico llegó con pocos 'cuadros' para integrar su equipo.

Incluso en sus primeras entrevistas como Alcalde electo, Benítez Torres, invitó a ciudadanos a sumarse, abrió la oportunidad de colaborar en su proyecto de Gobierno, hasta pidió que se acercaran con documentos en mano para analizar perfiles.

La “invitación” se regó como pólvora, como las cosas se riegan en Mazatlán, y a la oficina de Morena las solicitudes cada vez son más, poco a poco desfilaron interesados por un cargo público por tres años.

En los últimos días Benítez Torres se ha dedicado a analizar perfiles.

A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, el químico Benítez Torres no pudo integrar su Gabinete antes de las elecciones, el triunfo no estaba asegurado, y las cartas no eran muchas.

Apenas el viernes pasado anunció los primeros seis funcionarios que lo acompañarán en su administración, todavía le falta definir titulares de unas 20 dependencias, sin contar las propuestas en paramunicipales y palomear a subdirectores, y personal de confianza.

Su intención es “limpiar” la nómina del Ayuntamiento que hoy es de unos 3 mil empleados.

Los primeros que acompañarán a Benítez Torres son Martha Mendívil, para Comunicación Social; David Torrentera, para la Secretaría de Desarrollo Económico; Luis Alfonso Michel, en Bienestar social rural; y Humberto Álvarez, se encargará de las riendas del Instituto Municipal del Deporte. Ellos están confirmados.

En el caso de Mendívil y Álvarez, son cercanos al Químico y a Morena desde hace años.

A su gabinete el Alcalde electo ha sumado al ex presidente municipal, Alejandro Camacho Mendoza, es su propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento, se trata de un ex panista, y ex candidato a diputado federal por el Partido Humanista. Él ha permanecido cerca del químico en este proceso electoral.

Y para Tesorería municipal, el nombramiento cayó en Rodofo Cardona, un asesor de regidores, que va en la planilla del propio Benítez Torres precisamente como regidor, para asumir el cargo como tesorero tendrá que solicitar licencia el mismo día que rinda protesta en Cabildo.

En ese contexto los nombramientos apenas los está definiendo el Alcalde electo, pero las solicitudes no paran.

Antes de ganar la elección el químico ya era “el químico” en Mazatlán. Es bien conocido y fácil de encontrar, por las mañanas seguro está en Olas Altas, en una fonda donde desayuna entre amigos, justo frente a ese lugar cerró campaña en mayo pasado.

Para nadie es desconocido, por el contrario, Benítez Torres se ha convertido en el más buscado de Mazatlán... pero para solicitarle trabajo.

LOS PRIMEROS QUE VAN

Propuestas

Alejandro Camacho Mendoza, como secretario de Ayuntamiento

Rodolfo Cardona, para ocupar la Tesorería municipal

Titulares confirmados

Martha Mendivil, Conunicación Social

David Torrentera, Desarrollo Económico

Luis Alfonso Michel, Bienestar social rural

Humberto Álvarez, Instituto Municipal del Deporte