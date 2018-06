Al Son de Navolato - Noroeste

Columna

Al Son de Navolato

Iván Palazuelos

“Si cada uno hace bien hecho por lo menos lo qué le corresponde, sacamos adelante a Navolato”… LOS ÁRBOLES… Muy desafortunado es ver cómo se destruyen los árboles que están por la carretera cuatro carriles Navolato-Culiacán y digo se destruyen, pues los que hacen dichos trabajos seguramente no saben (y si saben y lo hacen están peor) ya que cortan la parte alta de los árboles (la copa) y hacerles eso, es estresarlo y el árbol ya no crece con normalidad. Escribo el comentario apoyado con una teoría por la bióloga Mirtha Burgos, quien me expresó que ese tipo de tala es perjudicial para la vida del árbol. Entiendo que hacer los cortes tiene una explicación por los cables de luz, pero deberían de tener un criterio (tampoco lo utilizan los de la Comisión Federal de Electricidad) que cortan sin forma, ni modo y en esta ocasión se hizo en pleno marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Deberían aplicar sanciones en materia de políticas públicas ambientales, por un lado los entes públicos exhortan a plantar y protegerlos y por otro, los que exhortan, cometen estos lamentables hechos. Bien valdría la pena a las autoridades municipales en turno (no solo este Ayuntamiento lo ha hecho, anteriores también lo han aplicado) capacitar al personal, también para esto hay formas y modos, por lo menos en otras ciudades del país y en el extranjero lo hacen y funciona. Luego muchos se preguntan ¿por qué no tenemos una ciudad bonita, verde, con grandes árboles? Con estos hechos podemos encontrar una respuesta. Este acceso a Navolato es muy “chuleado” por los que nos visitan, pero este tipo de hechos que en cada temporada de verano se repite, deberían de hacerlo de mejor corte para la vida del árbol, hay expertos en estos temas. Plantar y cuidar los árboles es tarea de todos, los necesitamos para mantener un mejor medio ambiente. Usted y yo vivimos el fuerte calor, las pocas lluvias o a veces, el exceso de las mismas, lluvias aisladas o con huracanes de alto nivel. Ojalá nos podamos aplicar y cumplir cada quien su parte, a todos nos compete… NUEVA OBRA… El tenor José Manuel Chu anunció en su red social de Facebook que se prepara para interpretar a Macbeth, un personaje histórico quien fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057. La obra es una tragedia de William Shakespeare que se cree dramatiza los dañinos efectos, físicos y sicológicos, de la ambición política en aquellos que buscan el poder por sí mismo (que aplica en nuestros días). Chu está entregado en la preparación del personaje principal con el que seguro hará nuevamente un gran papel. Mucho éxito… ANUNCIAN COMPROMISO… Lucila Villalobos recibió de forma sorpresiva la sortija de compromiso que le dio José Antonio Godoy pidiéndole formalmente casarse con él. Lucila emocionada aceptó, poniendo a los cercanos a la pareja felices por lo que recibieron muestras de cariño. Aunque será hasta el próximo año el evento, la pareja con las familias empezarán con los preparativos. Vaya para los enamorados una felicitación… CAÑERO CULTURAL… Se organiza un evento cultural en Navolato con la participación de artistas locales e invitados especiales donde se reunirá talentos en diversas categorías como fotografía, pintura, artesanías, música y danza. Entre los expositores destacan: el artesano Gregorio García, los pintores Ángel Hernández, Heriberto López, Pablo Medina, Jorge Luis Hurtado, Luis Alfredo Guicho, César Castro. En fotografía expondrán Danna Aurora Contreras, María José Reyes, Marco Ramírez y Alex García. En poesía Gilberto Cabanillas y el grupo danzante llamado El cañero danzante. Habrá también la exhibición de motos. Para amenizar habrá artistas de diferentes géneros de Navolato, Culiacán y Tijuana. La cita es el domingo 22 de julio en el kiosco de nuestra plazuela Vicente Guerrero y se ve por demás interesante, hay que asistir… FELIZ CUMPLEAÑOS… Esta semana felicito a Fernando Coronel quien al lado de los suyos celebró feliz su cumpleaños. Samantha Arroyo de Verdugo saboreó pastel compartido con la familia y amigos. Gaby Tamayo disfrutó de los seres queridos al cortar una hoja más del calendario. Los hermanos Gil y Vinicio Retamoza celebraron por partida doble sus cumpleaños. Carlos López Ruiz brindó por su onomástico en compañía de los allegados. Omar Axel Soto disfrutó de familia y amigos para festejar su aniversario de vida. Mañana, Gabriela Ramírez Aldapa estará de manteles largos por su cumpleaños y de seguro desde el fin de semana iniciaron los festejos. Para todos, mis mejores deseos… EN DEPORTES… Los jóvenes Dayron Osiel Sauceda y Jonathan García obtuvieron medalla de plata en la categoría Sub16 dentro de la Olimpiada Nacional celebrada en Juárez, Chihuahua, Felicidades… Los jóvenes de Conalep Navolato obtuvieron el primer lugar en la Liga municipal juvenil de beisbol. Enhorabuena… DE POLÍTICA… Alfredo Román Messina, Secretario de Salud del Gobierno del estado visitó Navolato para comprobar los avances de la remodelación del Hospital Integral que dirige Filadelfo Plata Beltrán. Anunció que la obra está casi concluida pero adelantó una nueva inversión para elevar el nivel de atención a la ciudadanía con una institución con mejores instalaciones. Bien por ello…Hoy habrá debate entre los aspirantes a la diputación local en el distrito 11 cuyos contendientes serán Marco César Almaral, Renato Rubio, Rigoberto Valenzuela y Severeano Coronel. La cita es a las 16:00 horas en el Alameda. La invitación corrió a cuenta del Consejo Distrital 11… El Consejo Municipal prepara el encuentro de candidatos a la Presidencia Municipal para el día miércoles 13 de este mes pretendiendo que los contendientes como Leonel Aguirre, Rossy Rodríguez, Pedro García y Eleazar Gutiérrez den a conocer parte de su plataforma, propuestas y cómo pretenden ejecutarlas para gobernar Navolato… Les recuerdo que esta contienda hay candidatos pluris oriundos de Navolato. Perdiendo algunos espacios de sus partidos podrán llegar al Congreso del estado. Por la coalición del PRI llevan como candidato a Sergio Jacobo Gutiérrez y por la Coalición del PAS-PAN a Vanessa Sánchez y Edgardo Burgos… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, en Twitter @jesvanpal o vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Hasta la próxima semana, Dios mediante.