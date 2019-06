Columna

Al Son de Navolato

Iván Palazuelos

“Una de las características de los grandes líderes es estar al servicio de los demás”… EN DEPORTE… La campeona navolatense en Tiro al arco, Paola Ramos Marentes obtuvo dos medallas de bronce en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 dentro de la modalidad Arco compuesto, categoría cadete B. Desde el inicio de su carrera, Paola, ha mostrado pasión por este deporte que sin duda le ha permitido cosechar tantos logros de muchos que vendrán por lo que la ubican como una de las mejores del País. Ella continúa fuertemente su entrenamiento, seba perfectamente que puede lograr más y va por ello, pronto la veremos en nuevos escenarios sacando lo mejor de sí y poniendo en alto el nombre de Navolato y Sinaloa. Muchas felicidades… EN FORMA… Estar en modo fitness, sin duda está de moda en muchas partes, entre ellas en nuestra ciudad, desde hace unos meses a la fecha, la apertura de gimnasios privados está poniendo a muchos a entrenar para subir o bajar de peso y moldear los cuerpos. La apertura está tan fuerte que hay una guerra en las mensualidades. Tener siete gimnasios abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una variedad de costos de mensualidad, se disminuyen los pretextos para no poder ejercitarse en un gimnasio, que es la juventud la que más invierte y se la facilita pero bien debemos aprender de ellos y hacer los demás algo por mantener la mente y el cuerpo sano... NAVOLATO GOURMET… Otro de los negocios que está en moda es la industria restaurantera, que desde hace unos años a la fecha sigue en expansión para el gusto de muchos paladares y bolsillos. El auge ya no está solo en el centro de la ciudad, sino en colonias y hasta en sindicaturas que se han visto con turismo local por el sabor que presenta la carta de platillos. El auge sigue siendo la comida oriental pero la variedad en el sabor marca la diferencia. Hay muchas opciones para chicos y grandes. Al parecer viene aperturas a más restaurantes con otro tipo de platillos, señal que si bien son muy buen negocio, el manejo del mismo también requiere de su sacrificio y así lo dicen todos los propietarios de ese giro. Esperemos pues que sigan esos negocios para ampliar nuestro paladar y para que ayude a los que llevan rutina de ejercicio saludable, no hay ninguna opción que atienda a ese público que quiere comer a cualquier hora del día sanamente. Aquí puede darse un nuevo concepto. Esperemos pues las otras opciones, por lo pronto disfrutemos lo que hay y consumamos lo local… FELIZ CUMPLEAÑOS… Esta semana felicito a César Iván Gastélum, Nicolasa Camacho, Lorena Castillo, mi hermana Kenia Palazuelos, Jazmín Pérez de Burgos, Nadia Almanza de Montoya, Fernando García Hernández, Yaya Angulo de López, Ignacio Santiesteban júnior, Anahí Ibarra, Aída Ibarra de Urquiza, María Conchita Verdugo de Paredes, Daniel López y Carlos Montaño. Para todos, los mejores deseos… CELEBRAN ANIVERSARIO… Muy felicitados y bendecidos están Lupita Medina de Duarte y Sergio Duarte por sus 45 años de casados mismo que celebraron agradeciendo a Dios y al lado de sus hijos Flor María, Sergio, Lupita y David y disfrutando a los nietos. La familia sigue brindando por los años de unión y felicidad, los mejores deseos… DIF SINALOA… El programa que DIF Sinaloa impulsa en la entidad denominado Mujer echada pa´delante mostró historias interesantes de féminas que con mucho esfuerzo han logrado sus objetivos. Se compartió un listado de ganadoras, uno por cada municipio, obteniendo la representación del nuestro Rosa Velia Salazar Garay a quien felicitamos. Por cierto, el trabajo de la Sra. Rossy Fuentes de Ordaz, Presidenta del DIF Sinaloa ha sido extenso, por ello se obtienen grandes resultados de reconocimiento entre la población. Hay un gran equipo que acompaña a la esposa del gobernador, dirigido atinadamente por mi estimada Connie Zazueta Castro a quien también felicitamos… INTERÉS PÚBLICO… El inicio del Partido Redes Sociales Progresistas abrirá la puerta algunos militantes del tricolor que no han alcanzado el espacio que han buscado y no ven oportunidades a corto plazo de seguir en dicho instituto político. Ya se hicieron las primeras llamadas abriendo las invitaciones y de aceptar, hoy deben circular los primeros nombres de los que harán un cambio de rumbo partidista… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.

