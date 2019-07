Iván Palazuelos

Al Son de Navolato

Columna

Iván Palazuelos

“Un buen líder reconoce las buenas ideas y no teme dar créditos a sus autores”… NUESTRA CIUDAD… Hace unos días, en una pequeña tertulia de amigos, compartíamos algunas opiniones de lo que a juicio de los ahí reunidos considerábamos que requería Navolato, quise rescatar el tema y compartirlo con ustedes, ya que sin lugar a dudas son cosas que nos atañe a los que aquí vivimos. De los temas que considero importantes destacan el impulso al desarrollo económico local, es urgente que se promuevan empresas grandes que puedan generar empleos y los comercios establecidos sean atendidos y apoyados en algunos puntos que la parte municipal puede hacer. Otro factor es embellecer a Navolato para el turismo, es imposible que no se tenga o no se ha dado a conocer algún esquema de operatividad para atraer turismo, como vemos la ciudad tiene años que no se atiende y las últimas obras lejos de mejorar, empeoraron la imagen y no se parece en nada de lo que se había planeado, ahora ya tenemos IMPLAN. La ciudad no está bonita y algo se tiene que hacer en ese tema, ahora ya contamos con algunos hoteles y considero que hay un buen menú gastronómico y otros puntos a explotar, no podemos dejarlo todo en Altata, la alcaldía y varias otras sindicaturas necesitan resurgir y es tarea municipal con los sectores involucrados. Otro elemento clave es que como sociedad despertemos de la apatía social y participemos activamente en mejora de nuestra ciudad, podemos empezar afuera de nuestra casa y al andar por las calles evitemos a toda costa tirar basura, desde una colilla de cigarro o un chicle, hasta un vaso o bolsa de plástico. Además de evitar ensuciar o contaminar, en el tema de participación es hacernos presentes en nuestra colonia y con las autoridades en turno, al aceptar la responsabilidad de administrar y dirigir los rumbos del municipio adquirían todas las obligaciones pero si solo nos quejamos en redes sociales y no nos hacemos presentes en grupos afectados (no promovidos políticamente) las autoridades no atenderán nuestras demandas y van desde la mejora al agua potable, la recolección de basura, iluminación hasta seguridad pública. Como sociedad tenemos que hacer más, tenemos muchas obligaciones individuales y grupales, que afectan o benefician según sea el caso. Un tema básico es que la familia como núcleo tiene que recobrar sus pilares, algo está pasando que la función de las nuevas generaciones es el contrario de nuestros padres y de seguir así es muy difícil los cambios sociales, antes se culpaba al sistema y a la televisión, ahora sin duda el acceso a tanta información que no sabemos procesar y el mal uso de redes sociales nos estamos resquebrajando, además de hacernos más individualistas los cambios sociales no se dan, los jóvenes no están formándose en el interés de vivir en armonía y con valores y esa sigue siendo tarea familiar. Y así, se abordaron otros temas que desprenden directamente de los antes planteados. Podrá darse la explicación que la falta de recursos públicos por las autoridades que no se dan algunas tareas aquí planteadas, pero a veces no es dinero nada más lo que se ocupa, se requiere de funcionarios capaces, creativos y que quieran a Navolato, no solo en el discurso, ya se tienen que pasar a los hechos. La sociedad dio una oportunidad a la alternancia y como nunca, muchos navolatenses ocupan cargos importantes en los tres niveles de gobierno, juntos, si quisieran y lejos de sus aspiraciones políticas pueden darle a sus electores algunas mejoras a su tierra y a su gente, esa que votó por ustedes y que volverán a buscar en el 2021. La tarea conductual como ciudadanos involucrados cada uno en una familia, hagamos cambios, nos urgen para mejorar. Así cada uno tenemos una tarea, ojalá podamos contagiar lo positivo y aportar a la mejora de nuestro municipio… FELIZ CUMPLEAÑOS… Esta semana felicito a María Manuela Solís, José Miguel Petris, María Elena Urías. Hoy, Julissa Ruiz, Imelda Estrada de Rojas. Mañana estarán de aniversario Jesús Torres, César Lomelí y Francisco Aldapa Garibaldi. Para todos, mis mejores deseos… JUEGOS PANAMERICANOS… Hoy nuestra taekwondoín Briseida Acosta participa en sus primeros Juegos Panamericanos en Lima, sabemos, hará un gran papel, siempre ha sido una de sus características y en Lima también lo comprobaremos. El mejor de los éxitos para nuestra campeona… EL VERANO… Con estos calores el principal refugio a cualquier hora y día de la semana son nuestras playas, por eso es que el turismo se eleva no solo en Altata y el concepto privado de Isla Cortés, sino otros campos pesqueros que empiezan a buscar como detonar conceptos que puedan atraer turismo, tienen uno muy bueno que perdió en gran parte Altata y es el que turista se pueda bañar en el mar. Al hacer el malecón se restringieron los accesos a bañarse en el mar y ese punto es fácilmente explotable para Dautillos, Las Aguamitas, y otros lugares de la costa, habría que hacer otros atractivos pero el turismo se puede distribuir… DESPEDIDA SEMANAL… Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 759 8111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.