Al terminar mi sexenio me jubilo, no seré dirigente permanente, dice López Obrador desde Guerrero

El mandatario dijo estar consciente de la importancia de pensar en las nuevas generaciones, “en el relevo generacional”

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será un “dirigente permanente” por lo que busca no dejar nada inconcluso.

Desde Atoyac de Álvarez, Guerrero, el Presidente dijo que dijo que al termino de su sexenio se jubilará.

“Me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida”, expuso.

López Obrador afirmó que no buscará quién lo sustituya.

“No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”, enfatizó.

AMPLIACIÓN DE CARRETERA

El Presidente acudió esta tarde a inaugurar el plantel de la Universidad para el Bienestar ‘Benito Juárez García’ en Atoyac, ahí anunció que su Gobierno buscará ampliar la carretera de de la Costa Grande de Guerrero.

“También aquí, en Atoyac, porque ya me lo había planteado el ciudadano gobernador, hacemos el compromiso de buscar los recursos para la ampliación de la carretera de la Costa Grande de Guerrero. Voy a dar instrucciones al ingeniero Jorge Arganis para que se cumpla con este compromiso que estoy haciendo”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo agregó que el Gobierno federal también considera ampliar la carretera correspondiente a la Costa Chica, de San Marcos a los límites con Oaxaca.