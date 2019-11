Alan Pulido y Oribe Peralta se quedan en las Chivas, afirma Ricardo Peláez, nuevo director deportivo

Peláez mencionó que Alan Pulido tiene contrato con el Rebaño Sagrado hasta agosto del 2021

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Los rumores van en aumento. Incluso, el propio Alan Pulido, campeón de goleo en el Torneo Apertura 2019, ha dejado abierta la posibilidad de irse del “Rebaño Sagrado”. Pero el martes, Ricardo Peláez, nuevo director deportivo de Chivas, confirma que la intención del club es que el delantero se quede en el equipo con el que todavía tiene más de un año de contrato.

“Uno lee y ni tiempo ni ganas de andar aclarando cosas, que Pulido se va, que Beltrán se va. De repente es importante aclarar que hemos hablado con nuestro campeón goleador, lo tenemos, estamos contentos con él, tiene contrato y hasta el momento no hay nada con Alan. Queremos que se quede, como Beltrán. Los que van a llegar hasta que estén firmados los contratos no los vamos a dar a conocer. Ya conocen mi forma de trabajar y hasta que esté 100 por ciento confirmado, lo daremos a conocer de la mejor forma. Lo que sí puedo decir es que tendremos un plantel muy competitivo”, explicó Peláez.

“Si mal no recuerdo, el contrato de Alan es hasta agosto del 2021, tiene más de un año. Ya platicamos con él y queremos que se quede. En esta institución el objetivo no es vender para hacer dinero, es el éxito deportivo y dar alegría a la institución. Esto viene desde el gran legado de Jorge Vergara, eso no tiene precio. El objetivo es campeonar, nos quedaremos la mejor base y vendrán otros. No permitiremos zonas de confort todos tendrán competencia fuerte para generar dudas al técnico. Tendremos un equipo competitivo, la idea es que Alan se quede, tenemos cita con el representante pare aclarar algunos puntos, pero la idea es que se quede”, añadió el directivo.

ORIBE TAMBIÉN SE QUEDA

Además, confirma que Oribe Peralta se quedará en el equipo.

“Lo conozco y cuando tuve la oportunidad en 2014 y agradezco a Jorge Vergara, de formar parte del la Selección para ir a Brasil. Fue en gran parte gracias a la opinión de Jorge Vergara. Conozco también a Mier de ese momento, conozco a Ponce, a todos, unos de cerca y otros de lejos. He hablado con ellos, pláticas importantes con el cuerpo técnico, he tenido tiempo para estar cerca de ellos, observar fortalezas y debilidades. Queremos tomar las mejores decisiones y que Chivas recupere el camino. Oribe se queda”, sentenció.

Reconoce que al llegar a este club, el comprar futbolistas mexicanos es más complicado que ir al mercado extranjero, pero confía en su capacidad.

“Sí es una política de la institución que para muchos sería una limitante, pero por otro lado es puro mexicano y es un gran reto. Es el éxito del Guadalajara jugar con mexicanos y ser de los más ganadores, con la mejor afición. Que existe problemas para contratar, siempre los habrá, pero hay que saber gestionar. Llevamos mes y medio trabajando muy fuerte y haciendo negociaciones para que la afición tenga un equipo digno, super competitivo. Lo que te digo es que tendremos un gran plantel y será responsabilidad del cuerpo técnico hacerlo funcionar para cumplir los objetivos que tendremos”, afirma Ricardo Peláez.

Finalmente, asegura que todavía no está definido el futuro de José Juan Macías, quien se encuentra a préstamo con León.

“Vamos a esperar, no me quiero anticipar a nada porque estamos negociando. Quiero aclarar que todo lo hecho hasta el momento y que verán en su momento de refuerzos, se ha hecho a corta distancia del presidente, con llamadas de presidente a presidente, así trabajo. Todas las negociaciones son presidente con presidente, estando yo presente para elegir los refuerzos junto con el cuerpo técnico”, concluye.