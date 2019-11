OPINIÓN

Alas de Titika: 46 Micros

“Micro abierto; lo que se lee con el oído”. Un proyecto que alberga el Museo del Chopo, de la UNAM

Maria Julia Hidalgo

Pocos lo saben, pero lo conocí en un retiro de silencio. Un lugar donde uno se aleja del ruido, donde caminas en solitario, donde no hay tecnología, donde te despiertan con un sonido de campanita… donde te agrupas para meditar y la dieta te armoniza, pero en serio. Allí estaba él, Rojo Córdova. Su estilo es tan único que no puedes evitar averiguar más. Me le acerqué, hablamos. Un verdadero personaje. De todos los asistentes, él es a la única persona que recuerdo. Una vez en la ciudad, me apersoné en uno de sus performances-eventos-lecturas-encuentros y puedo decirles que su proyecto es de las propuestas más honestas que he conocido; se comparten experiencias creativas que abrazan todo aquello que se tiene que decir. “Micro abierto; lo que se lee con el oído”. Un proyecto que alberga el Museo del Chopo, de la UNAM, en el que participan jóvenes y adultos con un verdadero respeto por las letras y las palabras de los demás.

Cada mes, Rojo, anuncia el próximo encuentro temático. Un miércoles al que hay que llegar a las 18:00 horas si quieres registrarte para participar. Se inicia a las 18:30, en punto. Tres minutos al aire, donde podrás decir, contar, leer, improvisar, declamar, actuar, rapear, eslamear, secretaer, bitear, hipopear algo creado por ti o por alguien más.

Durante mis participaciones, me ha tocado ver a personajes académicos, faranduleros, nerds, extranjeros, narradores, cuenteros, de barrio, artistas callejeros, personajes de todo tipo, pero, sin duda, quienes más me han conmovido han sido los chavos que, de no tener este solidario micro abierto, no tedrían otro espacio para expresarse; y no es poca cosa lo que tienen que decir. Chavos banda, de la calle, ex presidiarios… con un talento y un respeto hacia los demás, tan admirable, que en pocos lugares he visto.

Los palabras se usan sin temor. El tiempo de los demás se respeta. La participación del otro se escucha. Se aplaude. Se atiende. No hay poses. No hay figurines ni faroles. No hay crítica ni vanos cumplidos, sí palabras honestas. Leer al otro cual si fuera un libro. “…fuma para olvida, coge para relajarse, con mirada sobrenatural, siempre fuera de lugar para no intoxicarse.

Unos le llaman calle, otros le llaman puta, yo le llamo detalle. Hay una muñeca vestida de azul, tiene los ojos rojos y un camino perdido, la nariz empolvada y los labios resecados por el vino, a la dueña así le combino. Hay una muñeca vestida de azul con lágrimas de aserrín en su mejilla…”, rapeo alguien. En micro abierto siempre hay invitados especiales; colectivos, grupos, artistas, que dan a conocer su propuesta. Rojo ha inspirado a otros, y, en cuatro años son muchas las voces que han resonado en las paredes del emblemático Chopo.

“…esta cosa la escribí cuando lloraba mamá. Cuando mi padre murió que era un hombre que trabajaba en lo ilegal. Ahora yo escribo pa que no me pase igual…”, dijo otro. Adolescentes, jóvenes, un que otro niño, ancianos, hombres, mujeres, a pie, en auto, bañados, tatuados, maquillados, peinados, con gallito, greñudos, rapados todos llegan al Chopo con un poema, una retahíla, un rap, un cuento, una historia, un canto, una denuncia, un reclamo, una oda. Todos encuentran el registro exacto, el tono adecuado, la palabra justa, un micro abierto para mostrar el creador que lleva dentro. Si cada museo abriera y respetara, realmente, la condición de cada cual, esos recintos serían verdaderos espacios de magia y creatividad; apenas dos componentes del arte.

Este miércoles terminó la 46 temporada, con los bits de Dj Under. La comunidad de Micro abierto esperamos la nueva temporada, mientras tanto te dejo un video de Rojo https://www.youtube.com/watch?v=HOPtbIpN9Ww para que cuando llegues al Chopo corras tras él y anotes tu participación. Sabrás de lo que te hablo.

Comentarios: majuliahl@gmail.com

En 46 Micros, muchos son los que tienen algo que decir.

Fotos: Cortesía María Julia.