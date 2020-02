ALAS DE TITIKA: EpistolÃ³grafas en acciÃ³nâ€¦

OPINIÓN

ALAS DE TITIKA: Epistológrafas en acción…

Ella redacta cartas de todo tipo, pero sus favoritas son las de amor. Hace su agosto en pleno febrero

María Julia Hidalgo

Le escribiré, eso es muy retro y lo vintage está de moda. Te la va a romper en la cara. Apenas descubra que no tienes varo te va mandar a la china. Escuché y recordé lo que dijo un estudiante "Se me ocurrió decirle que todos los días llegaba en un Volvo, y con chofer. Eso me había sugerido un amigo, pero me arrepentí y terminé diciéndole: bueno no viajo solo, sino acompañado con más de 40 personas y cada uno compra su boleto". La chava se indignó tanto y no volvió a dirigirle la palabra. Con tremendo chiste, hasta yo pinto mi raya. "Si te ven a pie, nadie quiere andar contigo", fue lo último que dijo.

¿Chocolates, flores o peluches?, si nada de eso te suena, no le des vuelta y mejor elije la cartita. Si no sabes cómo empezar, consulta a Faviola (sí, con V); una escribana que lleva más de 40 años en el oficio. Ella redacta cartas de todo tipo, pero sus favoritas son las de amor. Hace su agosto en pleno febrero. “Ahorita cobro 100 pesos, pero se las dejo chulas. Hasta que el cliente se va bien contento”.

Faviola tiene una historia como la de Penélope; se quedó esperando al ser amado, pero en lugar de locura hizo oficio y siguió escribiendo para otros.

"Aprendí a conocer a la gente. Les pregunto qué gustos tiene la persona a quien se dirigen y cómo es. Ellos responden, yo los escucho. Tomo lo que me sirve y escribo. Apenas hablan yo sé si les van a corresponder o no, casi siempre le atino. A los desesperados se les nota tanto la necesidad que luego regresan y me dicen que no sirvió de nada". Hasta Faviola sabe que eso, aún envuelvas un enorme peluche, nunca funciona.

Faviola dice que le llega gente de todo tipo, desde los que no saben escribir hasta los que no saben cómo decir lo que sienten. No es que ella haya estudiado Letras ni cosa por el estilo, sino que de tanto hacerlo ya se hizo experta.

Dice que escuchar historias por años y tratar de escribir algo coherente la hace sentirse sicóloga. "La gente está tan necesitada de ser escuchada, que apenas les pones poquita atención y te cuentan su vida".

A mi pregunta de cuál es la recomendación para llegar al corazón de alguien, Faviola responde: "por más iletrada que sea la gente, no la haces tonta. Así que yo siempre les digo que la mentira y la necesidad huele y brota por todos lados, y así no funciona; a menos que el otro no quiera ver y esté más necesitado, pues peor tantito, ninguno llegará a ningún lado".

Que ambos quieran, esa es la respuesta. Si alguien entendió a Faviola que le haga caso. Yo por pura economía, aunque sea digital, mejor escribo una cartita. Si tú no sabes cómo empezar y no das con el paradero de Faviola yo te escribo la tuya; con tal de que este 14 no anden circulando globos metálicos ni ositos cariñositos $$, yo me aviento cuanta cartita sea necesaria, verás que lo (la) convencemos.

Comentarios: majuliahl@gmail.com