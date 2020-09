Albert Pujols hace historia en triunfo de Angelinos

DENVER._ Albert Pujols igualó a Willie Mays en el quinto lugar de la lista de cuadrangulares de todos los tiempos con un batazo de dos carreras en el octavo inning y los Angelinos de Los Ángeles remontaron para llevarse una victoria el domingo de 5-3 sobre unos Rockies de Colorado en picada.

Debajo 3-2, el dominicano de 40 años conectó una recta de su compatriota Carlos Estévez (1-3) hasta la tribuna vacía entre los jardines izquierdo y central para su 660to jonrón. La pelota fue recuperada rápidamente.

Se trató de su primer vuelcercas desde el 4 de agosto.

Pujols ahora se encuentra detrás solo de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Álex Rodríguez (696) en la lista de cuadrangulares. Estévez es el 426to pitcher distinto en recibir un bambinazo de Pujols. Sólo Bonds ha pegado jonrón ante más lanzadores (449).

No. 660!

Albert Pujols ties Willie Mays for 5th on the all-time home run list! pic.twitter.com/okGuTj6gzM