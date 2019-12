Alberto FernÃ¡ndez rinde protesta como nuevo Presidente de Argentina

Alberto Fernández rinde protesta como nuevo Presidente de Argentina

En su discurso, prometió una nueva política para atender a los sectores más necesitados del País

Alberto Fernández rindió protesta este martes como el nuevo Presidente de Argentina, después de recibir la banda presidencial por parte su antecesor, Mauricio Macri, durante una ceremonia que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del país sudamericano, y en la que destacó que su plan de trabajo se centrará en disminuir la crisis económica durante los próximos cuatro años.

La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acompañará durante cuatro años como vicepresidenta. Después de decir un discurso que durará alrededor de 40 minutos, Fernández se dirigirá hacia la Casa Rosada, donde tomará juramento a sus ministros. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo se reúne una multitud para participar de un concierto que se extenderá durante toda la tarde.

"El plan integral de Argentina contra el hambre comenzará para poner fin a este presente penoso", mencionó Fernández, quien destacó que los marginados y excluidos de la patria no solo necesitan alimento, necesitan "ser parte y comensales de la mesa de una nación que debe ser nuestra casa común".

Debido a esto, el nuevo mandatario argentino aseguró que reorientará prioridades en pro de la soberanía del país, para lo que que se harán préstamos con bajas tasas y que los habitantes puedan saldar sus deudas. Además se crearán trabajos formales con beneficios de seguridad social, ya que que el desempleo afecta a 30 por ciento a los jóvenes.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente electo agradeció por el apoyo y los mensajes de cariño y señaló que "Empieza una nueva etapa y tenemos el desafío de poner a nuestra querida Argentina nuevamente de pie. Sé que cuento con ustedes. Cuenten conmigo".

"Debemos ser conscientes de las profundas heridas que padecemos y que necesitan curarse. Tenemos que superar el muro del rencor y del odio. Y el muro del hambre y el despilfarro de nuestras energías productivas. Son estos muros los que nos dividen", indicó Fernández en su discurso.

"Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pago posible si el país no crece. Para poder pagar, primero hay que crecer. El país tiene voluntad de pagar, pero no tiene recursos para hacerlo. Los acreedores han apostado por un modelo que ha fracasado en todo el mundo. No prometeremos planes que no podamos cumplir", abundó el nuevo Presidente argentino.

