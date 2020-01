Alcalde a vecinos y comerciantes: No habrÃ¡ cambios en proyecto de la Av. Rafael Buelna

Alcalde a vecinos y comerciantes: No habrá cambios en proyecto de la Av. Rafael Buelna

El 92 por ciento de los comerciantes de la calzada no resultó afectado con la obra, un 8 por ciento sí, que son quienes se niegan a la construcción de una ciclovía, dice

Netzahualcóyotl Ceballos

Ya no habrá más cambios en el proyecto de remodelación de la Avenida Rafael Buelna, determinó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al ser cuestionado sobre la inconformidad de algunos comerciantes por el tema de los estacionamientos.

En conferencia de prensa, “El Químico” detalló que el 92 por ciento de los comerciantes de la calzada no resultaron afectados con la obra; un 8 por ciento sí, quienes se niegan a la construcción de una ciclovía, como señala el proyecto.

“La avenida ya se está construyendo, ya no va a haber más cambios porque demostramos que de los 280 predios, no tengo el número exacto, el 92 por ciento no tiene ninguna afectación”, declaró.

“Los presuntamente afectados es porque ellos consideran primero que no haya una ciclovía, segundo que no debe ser como está hecha, y son informaciones de gente que no tiene la preparación, no intervienen ni ingenieros ni arquitectos que hayan mencionado”.

Considerada la mayor intervención que se ha hecho en la Avenida Rafael Buelna, la remodelación consiste especialmente en la construcción de banquetas y un camellón central por donde correrá la continuación de la ciclovía de la Avenida Del Mar, sustituyendo además las líneas de agua potable y alcantarillado; en su totalidad la obra tiene un costo de 185 millones de pesos.

La tesis de los Gobiernos municipal y estatal para poner esta avenida en “cirugía” es que siempre se ha favorecido la circulación vehicular y a los comerciantes de la zona, pero nunca a los peatones y ciclistas, pues la vialidad ni siquiera cuenta con banquetas.

“Nosotros ya cumplimos”, dijo el Alcalde.