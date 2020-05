Alcalde de Culiacán acepta que había otros giros más importantes que levantar Ley Seca

En una reunión con integrantes de cámaras empresariales de la capital del Estado, Jesús Estrada Ferreiro estuvo de acuerdo en que hay otros giros más importantes que el cervecero para que fueran reaperturados primero

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En reunión en línea con empresarios líderes de las principales cámaras de negocios de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro reconoció que hay giros mucho más importantes que abrir antes que el de las bebidas embriagantes.

El Alcalde aceptó que luego de que el Gobierno del Estado levantó la Ley Seca en la entidad a causa de la pandemia de Covid-19, varios empresarios se comunicaron con él para que de igual manera otros negocios fueran reabiertos de nuevo, argumentando que eran giros más esenciales que el de las bebidas embriagantes.

"Hoy que se ha determinado reanudar la venta de cerveza he recibido infinidad de peticiones de empresarios, comerciantes, y diversas personas para que igualmente se comercialicen otros productos y servicios, que aunque no están en el catálogo de los esenciales, sí son más importantes que las bebidas embriagantes", compartió.

"Me decían, 'yo creo que son más esenciales o más importantes las prendas de vestir que la cerveza', a lo mejor tienen razón, no, no a lo mejor, tienen razón, pero definitivamente también esto nos dio margen y provocó la necesidad de convocar a las cámaras de comercio a la Coparmex, a Canirac a Canacintra a Canadevi, CMIC y otras para conversar, dialogar y ver la forma en que nos preparemos para el día primero (de junio) a la nueva normalidad que le llaman", explicó.

El primer edil argumentó que ya comenzarán a abrir sectores como el de la construcción, minerías y talleres, sin embargo en lo que a alcoholes se refiere, el morenista reconoció que él no fue consultado para tomar la decisión de permitir la venta de alcohol nuevamente y aceptó que el vender bebidas embriagantes, puede ocasionar más contagios de Covid-19.

"No es mi facultad que se haga o no, simplemente fue una medida que se tomó de parte del Gobierno del Estado, que consideraron que era prudente, no sé en qué se basó, eso hay que preguntárselos a ellos", señaló.

"Yo siempre he sostenido que el problema no es la cerveza, o sea, comprar cerveza y tomársela no es problema, el problema es que se compra para convivir, o sea, qué objeto tiene que alguien compre un cartón de cerveza, y se lo tome encerrado en su casa en un cuarto, si lo compran para convivir con su familia, con sus amigos, con los compadres, ese es el riesgo que estamos corriendo", agregó.

"Por eso yo dijera, si a cerveza va a provocar esto, pues mejor que no se venda, pero pues ya se decretó, yo no tuve facultades para aceptar o no aceptar, simplemente se determinó, y bueno, ahorita se está actuando ya en consecuencia", profundizó.