Alcalde comienza con cambios en Comuna

.

Sheila Arias

Lo dijo y lo cumplió. El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres comenzó con sustituciones y enroques en su gabinete, el primero en salir es un morenista.

“Acuérdense que antes de seis meses dije que iba a ver varias sustituciones”, comentó El Químico al finalizar la presentación del operativo Semana Santa y del Mazatlan Fest.

Unas horas más tarde se confirmó la salida de Luis Antonio Aguilar Colado, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, uno de los más cercanos al Movimiento de Andrés Manuel López Obrador. El día de la elección, en julio del año pasado, él se encargó de vigilar voto por voto a favor del Alcalde en el Consejo Municipal Electoral.

Sin embargo, este viernes fue reemplazado.

El Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, le informó su cambio a la Secretaría de Seguridad Pública; por la tarde ya había sustituta, pues asumirá Cielo Mucharraz, hija de un almirante que apenas el mes pasado fue nombrado director de Inspección y Vigilancia de la Conapesca, un cercano a Raúl Elenes, morenista, comisionado de Conapesca.

“Yo estoy muy tranquilo con mi trabajo, estoy satisfecho, si me preguntan a qué se debe este cambio, no lo sé... pero yo he cumplido, aquí hay muchos expedientes importantes y urgentes, deudas que pagar de inmediato de casos que están perdidos y por más que le hemos hecho la lucha, ya se agotaron todos los recursos y no se puede hacer más”, comentó Aguilar Colado, previo a su cambio.

El Alcalde se reservó los enroques y las bajas que vienen, lo que sí afirmó, es que habrá cambios en los próximos días como lo advirtió.

¿Ya empezó a evaluar Alcalde?

“Ya evalué, ya supe quién está cumpliendo en la cuarta transformación, sí vienen más, de otras áreas, ya que llegue el momento de los digo”.

Reiteró que los cambios involucran a funcionarios de primer nivel, a los que nombró desde el inicio de su administración.

De manera extraoficial se informó que los directores de área que podrían salir o pasar a otra área pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública; Atención Ciudadana, Ecología, y al interior de su primer círculo.

Aunque su administración ya tiene bajas, en cinco meses de mandato ha renunciado un Gerente General de Jumapam; y cambió a un distrito de Jumapam, a Luis Alfonso Michel, quien estuvo al frente de Enlace Rural.