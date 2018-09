Alcalde de Acapulco, que se va hoy, perdiÃ³ 342 armas

Alcalde de Acapulco, que se va hoy, perdió 342 armas

La Novena Región Militar le dio al Alcalde saliente un plazo tres días para que informe sobre el destino de 342 armas que no fueron halladas durante la toma del control de la Policía de Acapulco

Sinembargo.MX

CHILPANCINGO, Guerrero (SinEmbargo).- Tras una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) encabezada por el Gobernador Héctor Astudillo, la Novena Región Militar emplazó al Alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a que en un término de 72 horas (tres días) justifique la ausencia de 342 armas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Velázquez Aguirre deja la Alcaldía hoy; la asume Adela Román Ocampo como Alcaldesa.

En un boletín de prensa, las instituciones de seguridad que integran el Grupo de Coordinación Guerrero, informaron que dieron a conocer en dos ocasiones a Evodio Velázquez que el capitán de fragata y ex Secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Max Lorenzo Sedano, había reprobado los exámenes de Control y Confianza, y el Alcalde hizo caso omiso a esa información.

Y en respuesta a declaraciones del Edil de que nombró a Sedano Romano en acuerdo con los gobiernos federal y estatal, el GCG indicó que la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado de Guerrero y la Ley del Municipio Libre, establecen que la designación de los responsables de Seguridad Pública Municipal es una atribución única e irrenunciable del Presidente municipal.

También subrayó que, con relación al armamento faltante, el presidente Evodio Velázquez está obligado a justificar o facilitar la devolución de las armas no encontradas en el depósito de la Policía Municipal de Acapulco, durante la revisión de tres días que hizo la Marina tras la ocupación de las instalaciones de la SSP que hizo el martes pasado.

El documento sostuvo que el Alcalde Velázquez Aguirre firmó el resguardo de la totalidad del armamento.

En la reunión que comenzó ayer al mediodía y duró dos horas en las instalaciones de la Novena Región Militar, el GCG analizó las acciones de seguridad que emprende desde la medianoche de ayer por el relevo de Ayuntamientos que se llevará a cabo este domingo en los 81 municipios.

También se trató allí la operación de seguridad en la que participa el Ejército en las escuelas de educación básica de Acapulco y, en general, la situación que guarda la seguridad pública en este municipio y se destacó que luego de la intervención en la Policía Municipal por el GCG se han reducido las incidencias delictivas.

En la reunión participaron el comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez; el comandante de la Octava Región Naval, Romel Eduardo Ledezma Abaroa; el coordinador estatal de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla.

También el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Rafael Beltrán Noverola, además de los delegados de Gobernación, Érit Montúfar Mendoza, de la PGR, Fernando García Fernández y el representante del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

El viernes, el vocero del GCG, Roberto Álvarez Heredia, informó que había concluido el proceso de revisión de los policías municipales, armamento e instalaciones de la SSP de Acapulco que comenzó el martes con la llegada de 100 marinos apoyados por unos 250 soldados y policías estatales y ministeriales; y se encontró que de 408 agentes viales, casi la mitad no se reporta al servicio, y solamente 674 policías, de mil 309, aprobaron los procesos de certificación.

También faltaron armas oficiales y las patrullas son usadas para funciones ajenas. Renunciaron 23 servidores públicos que tenían relación directa con los dos mandos operativos arrestados por homicidio.

Un día antes, el ahora ex Secretario de Seguridad Pública Municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, renunció al cargo, horas después de que denunció ante los medios de comunicación que se encontraba retenido en la corporación, y que fue amenazado por el Fiscal estatal, Jorge Zuriel de los Santos, de que se le integraría una carpeta de investigación en caso de que no lo hiciera.

El día de la toma de la SSP, los marinos desarmaron a los policías municipales y detuvieron a dos mandos de la corporación, acusados de homicidio.

TREINTA Y OCHO ARMAS PÉRDIDAS, ASEGURA ALCALDE

No las encontraron porque algunas son usadas por la Policía Auxiliar y otras, extraviadas, tienen reportes y denuncias, asegura. Sobre el emplazamiento de tres días que le puso el Ejército para que aclare dónde está el armamento, dice que “la política así es” y “lo entiendo más no lo comprendo”.

El Alcalde Evodio Velázquez Aguirre le dio una lectura política al emplazamiento de 72 horas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para informar por el faltante de más de 342 armas. “Lo entiendo más no lo comprendo”, dijo y aseguró que son 38 pistolas las que hacen falta por reportar, según el último informe que le dio el encargado de la corporación.

Acompañado de la regidora Alejandra Solorio Almazán, la Diputada local perredista Perla Edith Martínez Ríos y gerentes de hoteles de la cadena Mundo Imperial, representantes de la Gendarmería y de Transito Estatal, la tarde de ayer, en su última actividad como Alcalde, inauguró la primera parte de la subestación turística, ubicada en el bulevar de Las Naciones, después de un año de atraso, con una inversión de 1.5 millones de pesos.

A pregunta de si era una cacería de brujas, declaró: “no quiero verlo así, manifiesto mi respeto a todos los órdenes de gobierno, seguiré terminando con gran vocación”. Pero indicó “me hubiera gustado que todo este importante operativo se hubiera hecho al inicio, nunca es tarde y qué bueno que se hace”.

Del emplazamiento de la Sedena para que aclare el faltante de 342 armas, el Alcalde saliente respondió que “no son 300 y tantas, son 38 armas las que faltan de reportar” y que algunas que todavía faltan, de la Policía Auxiliar principalmente, es porque ellos están cumpliendo con servicios, otras que están extraviadas tienen actas levantadas y denuncias.

Abundó que “ese documento (el comunicado del gobierno del estado) desde el día de ayer (viernes) salió la información y emitieron el boletín el día de hoy, pero desde el viernes teníamos información que tenía que hacer la Secretaría el acopio de armas, todas estas armas, que son más de mil, están resguardas y otras más ya (fueron) entregadas a personal operativo”.

“Tenemos 72 horas, así como han emplazado, lo entiendo mas no lo comprendo, pero bueno, soy el responsable y con mucha responsabilidad estamos trabajando” dijo el alcalde; expresó que “soy un hombre consciente que no le debo nada a nadie, nunca le he hecho nada a nadie, podré haber cumplido mis expectativas y algunas otras no, y di mi mejor esfuerzo como Alcalde”, reiteró

A pregunta expresa de que el Grupo de Coordinación Guerrero se deslinda de la designación del ex secretario Max Sedano Romano, el Alcalde respondió que “él ya firmó su renuncia y ya se fue a otro lugar”.

Insistió en que fue una recomendación que le hizo el Grupo de Coordinación Guerrero y “avalado” por el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “lo digo con respeto, ahí están las documentaciones y actas emitidas, un oficio que se giró al inicio de mi gobierno, donde solicitamos una investigación a la Secretaría”.

De los 200 policías que señalaron que no se habían presentado al servicio, respondió que “todo se está dando en base a las diferentes recomendaciones del Grupo de Coordinación, entiendo que ya muchos se presentaron, otros entregaron sus armas, sus documentaciones y sus situaciones médicas y se están reportando a la Secretaría” de Seguridad Pública.

Respecto a la droga que se encontró en las instalaciones de la SSP, Velázquez Aguirre se deslindó: “es un tema que debe preguntarse a quien se le encontró y que se procese y que se aplique con todo el peso de la ley”.

“Estoy consciente que ya terminó mi cargo y estoy de frente entregando el estado que guarda mi administración, conscientemente de lo que debe ser”, declaró el Alcalde saliente.

Se le preguntó si acudirá a la toma de protesta de la Alcaldesa electa, Adela Román Ocampo, la cual se llevará a cabo hoy en el Fórum Mundo Imperial: “ya lo veremos”, respondió.

Durante la ceremonia de inauguración, Velázquez Aguirre reiteró que se va “con la frente en alto, mirando a los ojos a todos, sé muy bien qué falta, y faltó mucho por hacer; sentamos las bases de la construcción de muchas cosas nuevas, como la Policía Turística”.

Deseó suerte al Gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que concluya “con dignidad” y al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador deseó que inicie con una nueva etapa y convoque a la unión.

En sus últimas horas de su gobierno, por la tarde noche acudió a la ciclovía, en la avenida Costera, de la Terminal Marítima al parque de la Reyna, que comenzó hace cuatro días y aún se construye.

La subestación turística se ubica en el bulevar de Las Naciones, costó un millón 500 mil pesos y se hizo con una inversión que puso el Grupo Mundo Imperial, y en representación de la empresa estuvo el gerente de Riesgos del hotel Princess, Ángel Sánchez Núñez. En dichas oficinas se harán servicios de pago, como infracciones y predial.

El asesor en materia de Seguridad Pública, Manuel Flores Sonduk, dijo que la Policía Turística está a la par de exigencias de urbes como Tokio, Japón, y Chicago, en Estados Unidos y que dejan una policía que no tuvo ninguna queja en la Comisión de Honor y Justicia.

En dicho evento, el Acalde también entregó tres patrullas, uniformes y reconocimientos al policía del mes.

La subestación tendrá 40 trabajadores y se reforzará la vigilancia en la zona, dijo que en una segunda parte habrá empleados de CAPTA y una subcomandancia de la Policía Vial.

NO PAGAN QUINCENA A POLICÍAS

Los policías preventivos, viales, turísticos y rurales se quejaron que el gobierno municipal no depositó la segunda quincena de septiembre, a pesar que trabajaron con normalidad.

Afuera había tres patrullas de la Secretaría de Marina-Armada de México resguardando la Secretaría de Seguridad Pública.

Mientras que los policías turísticos instalados en sus módulos portaban sus armas, luego de que el viernes fueron entregados su armamento por parte del Grupo Coordinación Guerrero.

Los agentes preventivos, viales y rurales insistieron en la devolución de sus armas para inhibir el delito en la ciudad.

Asimismo, las oficinas administrativas trabajaron de manera normal en la corporación policiaca