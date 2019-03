Alcalde de Ahome anuncia remodelaciÃ³n de una banqueta; reclaman prioridad del drenaje

Alcalde de Ahome anuncia remodelación de una banqueta; reclaman prioridad del drenaje

Chapman Moreno consideró que es muy importante que los ciudadanos participen de la vida política del municipio exponiendo sus necesidades, para que las autoridades, y en especial el Presidente Municipal, asuman su responsabilidad de atender esas demandas.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ En atención a una demanda que hiciera un grupo de estudiantes, el Alcalde de Ahome anunció que se remodelará de forma integral la zona peatonal del bulevar Bátiz.

Manuel Guillermo Chapman Moreno dijo que el haber logrado una recaudación mayor a los 115 millones de pesos del impuesto predial, le da la seguridad para realizar compromisos 'directos y personales' con la ciudadanía.

"Tomé esta decisión de inmediatamente girar instrucciones a tres de los compañeros del Gobierno municipal, para que elaboren una propuesta muy concreta de cómo podemos mejorar la seguridad física de uno de los sectores más importantes para el Presidente Municipal, que es el de los estudiantes", comentó.

"Que me den un poco de tiempo, que me tengan un poco de paciencia, porque se tienen que elaborar los proyectos, y además de eso, hacer los trámites y las gestiones necesarias al interior del Gobierno para que todo se pueda hacer conforme a derecho, respetando los ordenamientos que rigen la vida pública de nuestro municipio. Pero les aseguro que yo voy a asumir un interés muy personal y muy directo para que esto pueda transitar lo más rápido posible", agregó.

El Alcalde dio órdenes al titular del Instituto Municipal de Planeación, Luis Carlos Lara; a la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solangel Sedano; y al director de Obras y Servicios Públicos, Carlos Julio Fierro; para que trabajen en conjunto en la elaboración del proyecto, que beneficiará a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 2, del CBTIS 43 y del Instituto Tecnológico de Los Mochis.

Sin embargo, el empresario, activista y ex regidor independiente, Luis Felipe Villegas Castañeda, criticó que a muchas organizaciones civiles se les ha negado una audiencia con el Alcalde, y sus demandas no han sido escuchadas.

En este sentido, señaló que reparar el drenaje sanitario de Los Mochis es un clamor ciudadano que no ha sido atendido por el Gobierno municipal, y por ello tuvieron que unir esfuerzos en un 'Movimiento por Ahome' y recurrir a las acciones de protesta.

"Este señor es de ocurrencias. No digo que no sea importante eso (remodelar una banqueta), pero una cosa es importante y otro tema es urgente: ¡urge reparar los drenajes sanitarios! Está causando muchas enfermedades, no podemos seguir con agua de drenaje corriendo por la superficie de la ciudad. Este señor tiene que entender que hay cosas urgentes, que se deben de resolver antes de esas otras cosas importantes. A mí, como representante de Rueda Verde, me encanta que arreglen una banqueta, sin embargo, ahorita es más importante resolver el tema del drenaje", reclamó.