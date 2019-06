Alcalde de Ahome planea mÃ¡s cambios en su gabinete

Alcalde de Ahome planea más cambios en su gabinete

Es algo de lo más normal y de lo más natural, es algo que sucede siempre en todos los ámbitos de gobierno, argumenta de los cambios en su administración el presidente municipal Guillermo Chapman Moreno

Carlos Bojórquez

11/06/2019 | 11:53 AM

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, anunció que en los próximos días hará más ajustes a su gabinete.

"Habré de realizar ajustes a la administración pública municipal, como ya lo había hablado públicamente con mucha anticipación, que habría de ser necesario en algún momento del transitar de los primeros seis meses de la administración pública municipal, hacer cambios importantes en nuestro gabinete, y es algo de lo más normal y de lo más natural, es algo que sucede siempre en todos los ámbitos de gobierno", dijo.

Chapman Moreno señaló que como candidato de la coalición 'Juntos haremos historia', tuvo la oportunidad de analizar el perfil de 'muchos compañeros' que conoció 'al calor de la política y de la campaña' para integrar su gabinete.

Y aunque se dijo 'muy orgulloso' de lo logrado, con 89 mil 512 votos, reiteró que no tiene militancia política, sino una ideología de centro-izquierda que comparte con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no tiene compromisos partidistas en la designación de cargos públicos.

"Lamentablemente, varios de ellos (sus colaboradores) no estuvieron a la altura de la demanda ciudadana, no cumplieron con las expectativas de la ciudadanía. Y todo tiene su momento político, y todo se tiene que perfeccionar, y todo se debe de mejorar, es por ello que en el transcurso de la semana habré de nombrar a nuevos compañeros colaboradores en el Gobierno municipal, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, para continuar dando respuesta, como nunca se había hecho anteriormente, a las demandas sociales del pueblo de Ahome", pronunció.

"Ya no más favorecidos, ya no más instrumentos del gobierno para el uso exclusivo de determinadas familias de la ciudad de Los Mochis, y ya no más, ¡nunca más!, permitan ustedes, ciudadanos del municipio de Ahome, que se repitan las malas prácticas de los gobiernos anteriores, y sean en este gobierno muy participativos, muy críticos, y muy cercanos a su gobernante", añadió.

AMENAZA CON DENUNCIAR A EX FUNCIONARIOS

Aunque omitió detalles, el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno indicó que en los próximos días revelará los resultados de investigaciones sobre 'malos manejos' de los recursos durante las anteriores administraciones municipales.

"En el transcurso de esta semana habré de compartir con nuestra ciudadanía ciertas irregularidades gravísimas en el manejo del dinero público de las inmediatamente anteriores administraciones del Gobierno municipal. Y se habrán de presentar, si es el caso, ya sea denuncias o demandas para recuperar el dinero que se malversó, se mal usó, o se mal utilizó, por parte de anteriores funcionarios públicos... Ya estamos preparados, ya tenemos suficientes elementos", sentenció.