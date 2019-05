Alcalde de Ahome rinde tributo a Alfonso G. Calderón en discurso del Día del Trabajo

En la explanada de Palacio Municipal, Chapman Moreno izó bandera y presidió el acto cívico, y entregó reconocimientos

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ En el marco conmemorativo del 133 aniversario de la gesta heroica de los trabajadores mártires de Chicago, Cananea y Rio Blanco, el discurso del Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, tuvo el mismo tono de sus mítines de campaña, y ahí mismo, rindió tributo a quien ha señalado como su formador, Alfonso G. Calderón.

"A través de un proceso político electoral, legítimo y legal, le dieron ustedes la oportunidad de gobernar al ciudadano Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quien formó, política e ideológicamente, precisamente uno de los suyos, uno de los de ustedes, un líder obrero, un trabajador obrero del ingenio azucarero: don Alfonso Genaro Calderón Velarde; fue él quien sembró en mí el deseo intenso de luchar por las causas políticas de las grandes mayorías y las clases populares que integran la sociedad mexicana", pronunció.

"Yo estoy muy comprometido, firmemente comprometido, verticalmente comprometido, por trabajar y luchar por un municipio, por siete sindicaturas, por una cabecera municipal, por todo nuestro territorio y absolutamente por toda nuestra sociedad, porque el desarrollo de nuestro pueblo pueda aspirar y pueda continuar alimentando la esperanza de vivir en un mundo más equitativo y más justo", añadió.

En la explanada de Palacio Municipal, Chapman Moreno izó bandera y presidió el acto cívico, y entregó reconocimientos a los trabajadores David Mendívil, Felipe Rodríguez, Adolfo Rivera y Fernando Solís, con décadas de trayectoria laboral.

"Desde el Siglo 19 al día de hoy, la mayoría de las inmensas demandas del pueblo trabajador de nuestro país no ha vivido un mundo justo y equitativo, ahí está la responsabilidad de la nueva clase gobernante de la República Mexicana", exclamó.

"Hoy, millones de mexicanos viven en el mundo de las necesidades más básicas y elementales, e injustas e inhumanas, millones de mexicanos no tienen alimento, millones de mexicanos no tienen vivienda, millones de mexicanos no tienen educación, y no son pocos los niños, nuestro tesoro más grande e importante que tiene una sociedad, muchos, pero muchos niños, tienen que cumplir con jornadas de trabajo que solamente le corresponden a un hombre mayor", agregó.

Asimismo, instó a trabajar juntos, a la clase trabajadora, los dueños del capital y la clase política, para 'reconstruir a la nación y al municipio' y 'aspirar a mejores niveles de civilización'. Pues, aseveró, 'la desunión, el desequilibrio, la incompetencia y la voracidad' de la clase gobernante de los sexenios anteriores, 'hicieron un daño terrible al desarrollo de la República Mexicana'.

"Aquí estoy, soy su gobernante, soy su Presidente Municipal, legal y legítimamente constituido en el municipio de Ahome, para trabajar junto con ustedes. Ustedes son lo más necesario, importante y fundamental, para que una nación se pueda levantar de la miseria y de la pobreza, ¡sin ustedes no hay transformación compañeros!", clamó.

Después de la ceremonia cívica, el Alcalde Chapman encabezó el desfile de los trabajadores hasta las instalaciones de la CTM.