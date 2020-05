Alcalde de Ahome se brinca las trancas y viola la ley: Síndica Procuradora

Angelina Valenzuela Benítez argumentó que se incurrió en violaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y a la Ley de Gobierno Municipal.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La Síndica Procuradora de Ahome acusó al Alcalde Manuel Guillermo Chapman de brincarse las trancas al entregar la Cuenta Pública al Congreso del Estado sin que sea revisada y dictaminada.

El Gobierno de Ahome informó desde el 30 de abril que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 y del primer trimestre de 2020 fue entregada 'en tiempo y forma' al Congreso del Estado. El anuncio fue hecho por Juan Francisco Fierro, secretario del Ayuntamiento, y la tesorera Ana Elizabeth Ayala, quienes afirmaron que la administración municipal se conducía con transparencia, apegada a la legalidad y respetando todas las normas y leyes.

"El Presidente Municipal no es autónomo, tiene un cuerpo de regidores y síndica, es un cuerpo de gobierno en el cual se toman decisiones colegiadas. Hay decisiones que él puede tomar propias, pero otras no, como viene siendo la Cuenta Pública.

Tendría que haber sido primero el colegiado, como lo marca el artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal, en el que se establece que primero tiene que pasar por mis manos la Cuenta Pública, y por la Comisión de Hacienda (del Cabildo) para que la dictamine", señaló.

La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece en el artículo 39 que el Síndico Procurador tendrá entre sus facultades y obligaciones revisar la cuenta pública mensual previo a su análisis y aprobación en el pleno del Cabildo, para su posterior envío al Congreso del Estado; y, practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública, y presentar las observaciones que resulten en la sesión en la que vayan a aprobarse dichas cuentas.

Y en el artículo 59 se aclara que el Tesorero Municipal formulará la cuenta pública en los primeros diez días del mes que corresponde, remitiéndola de inmediato al Síndico Procurador, para su revisión, contando este último con cinco días para efectuarla.

Hace unos días, regidores y la Síndica Procuradora solicitaron al Alcalde una reunión que contemplara, entre otros puntos, tocar el tema de la Cuenta Pública. Y cabe mencionar, que la última sesión de Cabildo se celebró el 20 de marzo.

El Alcalde Chapman se negó a conceder la reunión alegando que 'jurídica y operativamente' se tenían que cumplir los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los protocolos y la normatividad emitidos por los tres niveles de gobierno ante la contingencia del Covid-19, agregando que los puntos sugeridos 'no son de los que proceden discutir y aprobar bajo este instrumento de concertación y toma de decisiones colegiadas'.

"Son muchas omisiones que se han hecho. No sé porqué el Alcalde no quiere sesionar, sabemos que la pandemia existe y hay un alto riesgo de contagio, pero con las medidas de sana distancia y de prevención se pueden realizar. Ha estado sesionando Guasave, Sinaloa de Leyva, Culiacán... La verdad es que no se justifica; y las violaciones a la ley y a la Constitución que se han estado haciendo son amplias", comentó Valenzuela Benítez.