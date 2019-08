Alcalde de CuliacÃ¡n ataca a televisora; dice que no tiene Ã©tica y reportera lo refuta

Alcalde de Culiacán ataca a televisora; dice que no tiene ética y reportera lo refuta

Jesús Estrada Ferreiro aseveró que el canal miente a la ciudadanía sobre la recolección de basura, alegó que muestran fotos viejas que no demuestran la actualidad de las calles, la periodista revira mostrándole los mensajes de la ciudadanía denunciando las fallas en la recolección

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro atacó a un canal de la localidad calificándolo como falto de ética y que mentía en sus emisiones cuando se denunciaba fallas en la recolección de basura en Culiacán.

Una reportera que labora para el canal se defendió mostrando las pruebas de que esas denuncias son emitidas por la misma ciudadanía.

El Alcalde de Culiacán afirmó que ese grupo muestra fotos viejas de las calles sucias en la capital del Estado; además sostuvo que gran parte de la basura que se puede ver en las calles, se debe a que la ciudadanía no saca la basura a tiempo de su casa, pero la empresa no saca esa versión para desacreditar a su administración.

Después de dar una conferencia de prensa, llegaron las preguntas por parte de los periodistas, ahí, la reportera que labora para el canal de televisión desmintió al Alcalde, ya que en su teléfono celular le mostraba todas las denuncias ciudadanas que hay por el tema de la recolección de basura.

"Y aquí está, la de Canal 3 precisamente y usted personalmente me ha criticado cosas que no son ciertas, y por qué no me da la oportunidad de ir allá a decírselo", señaló Estrada Ferreiro a la reportera.

"Usted tiene abiertas las puertas", respondió.

-- "Dígame cuándo".

"Cuando usted quiera".

-- "No, dígame ahorita la fecha".

"Si quiere mañana en el noticiero de siete a nueve, usted puede asistir el día que usted quiera".

-- "¿Qué día?".

"El día que usted ponga".

La periodista invitó al Alcalde al noticiero, además le comprobó que las fotos y videos que se muestran en el canal, son de ciudadanos que muestran las deficiencias del servicio público en la ciudad vía Whatsapp.

"No, yo no puedo ordenar, no hay ninguna puerta cerrada, está abierto de siete a nueve de la mañana a la hora que usted me diga puede asistir... mi comentario Alcalde va en lo que decía de que estamos publicando también en TVP fotos viejas e imágenes ya también viejas, de la recolección de la basura".

"Hemos estado haciendo recorridos por diferentes colonias de Culiacán, las imágenes son actuales, son imágenes en vivo, particularmente de este noticiero donde nuestra compañera hace los enlaces, y es la misma gente la que le hace estos señalamientos, que tiene días el camión recolector de basura sin brindar el servicio".

La reportera dijo también, que gran parte del conflicto que tiene el Alcalde contra la prensa se debe a su incapacidad de cubrir las deficiencias que tiene la ciudad, es por ello que el primer Edil se molesta cuando critican a su administración, y por ello culpa a los medios de comunicación.

"Villa Bonita y Laureles Pinos, digo, es a través de nuestra línea de Whatsapp, y aquí le comento, la campaña de odio, porque parece ser que está siendo así, contra los medios de comunicación, es para justificar las ineficiencias que están señalando ya ante su Gobierno, que nos está señalando a nosotros como mentirosos a través de los medios de comunicación, y que les dice precisamente que se comunica con nosotros y hace las denuncias a través de la línea de Whatsapp, pues que no se están haciendo las cosas, porque ellos están pidiendo respuesta, en el caso de TVP se dicen las cosas con ética, de manera verdad y oportuna y es la respuesta que pedimos para nosotros", manifestó.

Estrada Ferreiro reviró diciendo que un comunicador del mismo canal de ella, lo ha atacado varias veces, y lo llamó a decir lo que dice el pueblo, no lo que piensa él.

"Dice 'ya me extrañaba Alcalde' porque, por la forma en la se expresa él de mí, él lo dijo, tú estabas ahí, ¿verdad? 'ya me extrañaba Alcalde' sí, ya lo extrañaba, porque es tan corrientito para hablar y decir las cosas, y él no tiene ningún derecho como comunicador oficial de la televisora, a decir su sentir, que diga lo que diga la gente" .

La comunicadora sostuvo que el trabajo periodístico del canal es informar lo que pasa en Culiacán, recopilar las denuncias de la ciudadanía sobre las carencias que hay en el servicio público, no es un ataque franco hacia la administración que preside el morenista.

"Estamos reaccionando a la voz del pueblo, somos el medio de comunicación, un enlace con la autoridad, no tenemos ojos en todo Culiacán, la gente nos denuncia a nosotros, acudimos al lugar, hacemos una nota, la subimos al portal y las imágenes son del día".

Esto se da en un marco donde la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 Junio emitió un comunicado donde exigió a los Alcaldes de Culiacán, Ahome y Mazatlán cesaran los ataques contra la prensa, sin embargo aún siguen teniendo lugar los desencuentros entre Estrada Ferreiro y los medios de Comunicación.