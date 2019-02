Alcalde de CuliacÃ¡n da espaldarazo a Aureliano FÃ©lix como presidente del Consejo Ciudadano del Implan

Alcalde de Culiacán da espaldarazo a Aureliano Félix como presidente del Consejo Ciudadano del Implan

Jesús Estrada Ferreiro dijo que no tiene validez nombramiento de Aurora Castro Aldana

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro dio un espaldarazo a Aureliano Félix Díaz, quien fue destituido como Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana por cuatro de siete consejeros propietarios del Implan.

El 31 de enero luego de una reunión extraordinaria, los consejeros ciudadanos del Implan Adrián Coppel Calvo, Jorge Guillermo Ruiz y Aurora Castro Aldana, votaron a ésta última como la nueva coordinadora del Consejo Ciuadano del Implan, sin embargo para el Presidente Municipal esa designación realizada por cuatro de los siete consejeros no tiene validez.

“Ellos pueden nombrar a quien quieran, pero que tenga validez es otra cosa”.

--Usted les devolvió un oficio en el que reconocía a Aureliano Félix como el Presidente del Consejo Ciudadano.

“Por supuesto que sí, porque es el oficial, si ellos convocan a una reunión y vaya, si ellos se reúnen en un grupito para nombrar representantes sin convocar a una reunión oficialmente, por supuesto no tiene validez”.

--El decreto del Implan dice que con cuatro de siete votos de los consejos es necesario para elegir al presidente.

“Bueno pues reconócelo tú, yo no... ¿Para que voten, qué se ocupa? Convocarlos”.

--La ley no dice eso Alcalde.

“Sí, pero la ley no es eso nada más, es la constitución, el derecho de audiencia, si tú tienes a 10 personas en un grupo, en una organización, y quieres tomar acuerdos, ocupas convocarlos primeramente conforme a los estatutos conforme a los usos y costumbres.

“O si no a la lógica, porque cómo vas a tomar acuerdos de cuatro personas sin escuchar a los demás, a lo mejor la opinión de los que uno de los que no fueron serviría para cambiar el parecer de todos juntos, o de uno o dos y entonces la votación no sería la misma”.

--¿Entonces para usted Aureliano Félix es el Presidente del Consejo Ciudadano del Implan?

“Para mí el que fue nombrado legítimamente es el que viene siendo, pero finalmente para que tomen determinaciones, no pueden hacerlo solos, ellos no se mandan solos, el Implan es un organismo y para que puedan tomar decisiones respecto al Implan, necesitamos estar todos reunidos, y yo soy el Presidente”.

Estrada Ferreiro argumentó que es necesario la presencia de todos los integrantes del Consejo Ciudadano del Implan, así como miembros del Consejo Directivo para la destitución, y selección del del Presidente del Consejo Ciudadano, sin embargo el decreto de Ley del Implan, no contempla estos requerimientos que señala el Alcalde.

“Los Vocales ciudadanos ejercerán su designación por un período de tres años, pudiendo reelegirse una sola vez. Por cada miembro propietario se designará un suplente, el cual tendrá voz, y sólo podrá votar en ausencia del propietario”, dice la normatividad.