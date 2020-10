Alcalde de Culiacán entrega su Segundo Informe de Gobierno; presume austeridad y mejora en servicios

Regidores cuestionaron la poca transparencia que ha habido en el Ayuntamiento de Culiacán sobre los recursos erogados para la pandemia de Covid-19; Eusebio Telles Molina, Regidor panista, calificó el Gobierno de Estrada como una pesadilla

Antonio Olazábal

Presumiendo austeridad, una optimización de recursos y mejoras en servicios como el alumbrado público, Jesús Estrada Ferreiro presentó ante el cuerpo de regidores que integran el Cabildo su Segundo Informe de Gobierno.

El Alcalde de Culiacán cumplió con la normativa que marca el el artículo 38, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, misma que obliga al Primer Edil rendir ante el Cabildo la situación que guarda la administración municipal, la cual será enviada con copia al Poder Legislativo y Ejecutivo.

Al entregar el informe las comisiones que conforman el Cabildo realizarán un análisis del mismo, y podrán solicitar al Presidente Municipal en un plazo de 15 días ampliar la información mediante preguntas por escrito y citar a los miembros de la Administración Pública Municipal, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

En su Segundo Informe de Gobierno el Morenista resaltó la austeridad con la que dice gobernar, así como la mejora en los servicios públicos, como lo es el alumbrado público, así como también la compra de maquinaria y la adquisición de camiones recolectores para la basura.

En su informe también subrayó el programa Guardianes de Prevención de la Salud, con el cual han buscado reducir el número de contagios de Covid-19 en Culiacán, sin embargo en la capital del Estado los contagios continúan al alza.

Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional, fue uno de los integrantes del Cabildo que criticó el desempeño de la actual administración que preside Jesús Estrada Ferreiro; los puntos más negativos que él ve son la poca transparencia, sobre todo en lo que se ha gastado derivado de la pandemia. El panista calificó la gestión morenista como una pesadilla.

"A mi juicio en la parte de informe sobre e Covid-19 deja a deber, pues no informa cuál fue la cantidad del recurso ejercido, porque áreas, bajo qué argumento, no justificaron el gasto, no hay solo dato del informe con excepción en el gasto en medicinas por 4.7 millones de pesos", mencionó.

"No ha dado ninguna cifra, ni señala los mecanismos de contratación para la adquisición de insumos para enfrentar la pandemia, no hay transparencia, existe una voluntad a medias...amigas y amigos regidores, sin duda esto es un reto, sostener resultados frente a una realidad social que impera en la ciudad, y sí, sí hay prisa mucha prisa para que esta pesadilla de administración termine", añadió.