Alcalde de CuliacÃ¡n estÃ¡ en contra del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Alcalde de Culiacán está en contra del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Jesús Estrada Ferreiro opina que muchas veces los abogados y jueces fallan intencionadamente para dejar libre a gente culpable

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, declaró que está en contra del nuevo Sistema de Justicia Penal de México, pues, asegura, conduce a la impunidad.

Como preámbulo de la conferencia sobre construcción de paz, impartida por la Doctora en Paz y Conflictos Luz Paula Parra Rosales, el mandatario opinó que la justicia penal es clave para lograr esta anhelada paz, pero aseguró que en México ésta es más bien un obstáculo.

“Mi opinión respecto a otro tema muy relacionado con esto, y una disculpa anticipada si a alguien no le parece porque yo no me callo lo que pienso ni lo que sé, ni lo que quiero decir, tiene que ver con el Sistema Penal Acusatorio moderno que tenemos: es perverso, conduce a la impunidad”, expresó.

El también abogado y ex subprocurador de Justicia en el Estado de Sinaloa comentó que este sistema, y las personas involucradas en éste, tienden a declarar inocente a alguien que quizá no lo es.

“Yo estudié una maestría en esa materia, pero no para litigar porque me iba a quitar el sueño y no iba a dormir, sabiendo que con mis conocimientos y con la falta de una reglamentación, de una normatividad adecuada, iba a poner en la calle a secuestradores, a homicidas, a delincuentes peligrosos. Porque el deber del abogado es defender a su cliente y defender sus derechos”.

“Pero a veces la autoridad investigadora, la autoridad que integra una carpeta de investigación, comete 'errores'. Lo digo entre comillas porque no siempre son errores, son fallas intencionales que se cometen para que las personas que están investigando sea liberada por un juez”, dijo.

El alcalde añadió que no solamente los abogados tienen culpabilidad en esto, sino que también los jueces, la máxima autoridad de Justicia, la tienen.

“Y luego hablamos de los jueces: hay jueces que se prestan para ese tipo de cosas. Y lo digo porque me consta, no estoy inventando: tengo casos concretos y durante toda mi vida lo he visto. Pero con el nuevo Sistema Penal Acusatorio dijeron, 'Bueno, esto va a cambiar, va a estar muy bonito, vamos a vivir todos tranquilamente'... Y no es cierto, los mismos jueces que estaban antes están ahorita”.

“Y si creen que se le va a quitar lo corrupto a un juez que estaba antes ya con el nuevo sistema, no; va a seguir siendo corrupto hasta que se muera. Y si vuelve a nacer, va a nacer corrupto”, expresó.

“Eso es lo malo de esto, cuando uno renueva algo tiene que renovarlo completo: al sistema y sus operadores también”.