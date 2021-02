Alcalde de Culiacán está enfocado en pintar calles, o en cosas que se vean, pero no da prioridad a Salud: Regidor

Eusebio Telles Molina criticó que desde la Presidencia Municipal no se desglose el gasto para la pandemia y se prioricen otras obras

José Abraham Sanz

Después de abstenerse en la aprobación de las cuentas públicas del último trimestre de 2020 del Ayuntamiento de Culiacán, el regidor Eusebio Telles Molina criticó que desde la Presidencia Municipal no se desglose el gasto para la pandemia y se prioricen otras obras, como pintar calles.

El viernes, en una sesión virtual abierta en redes sociales, el Cabildo aprobó por mayoría, dos abstenciones y un voto en contra, la cuenta pública. En ningún momento de la sesión se dieron datos sobre los montos de los gastos e ingresos que contiene la cuenta pública, solo se enfocaron a la votación y en la futura publicación del informe.

“Yo he estado cuestionando mucho eso, he estado pidiendo a las áreas correspondientes que separen los conceptos de gasto para saber cuánto se le está invirtiendo al tema de la pandemia, porque el Alcalde está enfocándose a pintar calles, está enfocado a otro tipo de acciones, que se vean, pero que también hay que darle prioridad a la salud, yo no veo una campaña efectiva, se hizo la campaña de Guardianes de la Salud, pero no la veo vigente”, dijo Telles Molina.

-Pero los Guardianes ya no se ven por las calles, ¿sabe si es un programa que siga vigente?

No, no, no, de hecho, yo te diría que no hay ninguna acción encaminada, enfocada al combate a la transmisión del Covid, no le están dando la atención que requiere ni la importancia, entonces yo no digo que no tengamos la necesidad de otro tipo de atenciones al municipio, yo creo que sí es importante el mantenimiento de las vialidades, la ciudad debe de seguir funcionando.

Sin embargo hay prioridades y el tema de la salud, las vidas humanas que se pierden cada día, no hay dinero que alcance para cubrir una vida, entonces, el Alcalde debe estar enfocado en cuidar las vidas de las personas que estamos viviendo aquí en el municipio y yo no lo veo enfocado, entonces a mí me preocupa mucho que el gasto del Ayuntamiento no tenga una directriz clara en cuanto al ejercicio y a la prioridad que debe de tener aquí en el municipio.

A más de 350 días de que la pandemia llegó a Sinaloa, Culiacán ha sido el municipio más golpeado por el Covid-19; en el último reporte de la Secretaría de Salud estatal, el número de pacientes infectados en el estado era de 659, 315 de ellos ubicados en este municipio, además de otros 293 casos de los 764 sospechosos.

También en las muertes ha sido el municipio que más aporta en el estado, porque de los 4 mil 793 fallecimientos registrados en Sinaloa, mil 661 han sido de Culiacán.

En la cuenta pública recién aprobada, además de los pagos de remuneración y bonos para empleados, el rubro de gasto más alto es el de Servicios Generales con más de 729 millones de pesos. En el desglose aparece el apartado de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios, en donde se juntan los pagos que la Comuna realiza a personas externas contratadas para algún servicio en específico. El gasto acumulado de los tres primeros nueve meses del año fue de 86 millones de pesos y, el total, con los 25.1 millones gastados en diciembre, fue de casi 139 millones de pesos.