Alcalde de CuliacÃ¡n, Estrada Ferreiro, se niega a opinar sobre uniones entre personas del mismo sexo

Alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, se niega a opinar sobre uniones entre personas del mismo sexo

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán se negó a opinar sobre la legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se limitó a decir que si la gente lo quiere, que se haga.

El Presidente Municipal se mostró dubitativo de responder, sin embargo se limitó a decir que él no puede opinar nada al respecto, que a él 'no le va ni le viene'.

"Yo no puedo opinar de eso, a mí ni me va ni me viene".

--¿No tiene ninguna opinión?

"No, yo ya estoy casado", bromeó.

Pese a presión de las Iglesias, sí habrá uniones del mismo sexo en Sinaloa, dice líder del Congreso

Ante la insistencia de los reporteros, Estrada Ferreiro afirmó que si la gente quiere este tipo de uniones, él no tiene ningún problema.

--"No tengo opinión al respecto, lo que la gente diga".

--"¿Pero usted acepta eso?

"Lo que la gente diga, yo no lo voy a tener, el que la tenga que la acepte a mí no me afecta para nada".

Hoy en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, líder de la 63 Legislatura aseguró que las uniones entre personas del mismo sexo iban a ser una realidad en Sinaloa, ya que por cuestión de derechos humanos, no se debe de discriminar a nadie.

“Nosotros tenemos que garantizar los derechos, reconocer los derechos de todos, para que en libertad elijan respecto al matrimonio”, sentenció la morenista.

Días atrás la iglesia en Sinaloa cerró filas en el Congreso del Estado para ir en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo la Diputada de Morena afirmó hoy que estas uniones serán una realidad en la entidad.

"Todo ciudadano debe tener libertad de elegir qué quiere hacer con su vida, el que se genere ese derecho no obliga a nadie en un sentido y otro, deja en libertad al ciudadano para tomar decisiones", detalló.