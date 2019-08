Alcalde de CuliacÃ¡n guarda silencio por queja interpuestas por periodistas

Alcalde de Culiacán guarda silencio por queja interpuestas por periodistas

Jesús Estrada Ferreiro dice que comunicadores no tienen nada de qué quejarse de él

Antonio Olazábal

CULIACÁN._El Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro ha decidido guardar silencio respecto a las quejas que la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio interpusieron contra él y los alcaldes de Mazatlán y Ahome.

Estrada Ferreiro se negó a hablar al respecto primeramente, sin embargo se le volvió a cuestionar más adelante en entrevista, ahí fue cuando sostuvo que ya no quería hablar de ese tema con la prensa, debido a que los periodistas no tienen nada de quejarse contra él.

“No pues es que no tienen nada de qué quejarse de mí, honestamente te lo digo, no he ofendido a nadie, lo último que dijeron fue que les dije perros, no es cierto, no manipulen la información, las cosas, no se vale hacer eso”, aseveró.

Estrada Ferreiro negó que él le haya dicho perros a la prensa, en alusión a una frase en una conferencia de prensa donde dijo que si los perros ladran es que vamos cabalgando.

“Yo no les dije perros... (está a punto de irse) así déjenlo, yo ya no me voy a enganchar con esas cosas”, expresó.

Esa frase se la recuerdan los reporteros en la mayoría de las entrevistas, sin embargo otro punto donde el Alcalde se notó muy molesto, fue cuando declaró que a los periodistas no los matarían por su labor.

El primer Edil negó haber dicho que anteriormente no habían matado a periodistas como Javier Valdez por su labor, sin embargo sí dijo que no cree que en el futuro mataran a periodistas por su trabajo, palabras que molestaron al gremio.

Sin embargo, el Alcalde volvió a hacer énfasis en que él no ha ofendido abiertamente a nadie, y que no esperen a que cambie su manera de expresarse, de defenderse de los ataques de la prensa.

--¿Usted sigue en la postura de que no ha ofendido a ningún periodista?

“Intencionalmente no, no soy capaz de ofender a una persona intencionalmente, por humillarla o por ofenderla, si se sienten ofendidos porque les digo las cosas como son y son la verdad, lo siento mucho, hasta ahí sí, no me van a hacer cambiar, de que yo deje de callarme, yo me tengo que defender”, recalcó.