Alcalde de Culiacán presentará Segundo Informe de Labores este viernes

De manera histórica, el informe contiene un apartado exclusivo para desglosar las acciones municipales en relación con el manejo de la pandemia

Belem Angulo

El Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presentará la tarde de este viernes su Segundo Informe de Gobierno con motivo de sus dos años frente a la administración municipal.

El evento para dar a conocer los avances que se han concretado durante el periodo de su Gobierno se realizará en el Teatro Griego ubicado en el Parque 87, esto al ser un espacio abierto y obedeciendo las medidas sanitarias ante la pandemia por coronavirus.

La invitación fue limitada a medios de comunicación y funcionarios, para evitar aglomeraciones.

De manera histórica, el informe contiene un apartado exclusivo para desglosar las acciones municipales en relación con el manejo de la pandemia.

EL PRIMER INFORME

El año anterior, el informe anual de labores del Alcalde se realizó en el Modular Inés Arredondo.

"Mi respuesta y mi condición ha sido invariable, mi deber es actuar como Presidente Municipal de Culiacán, no como posible candidato de un cargo de elección popular, por eso seguiré trabajando para el pueblo de Culiacán hasta el límite de mis posibilidades, con el único objetivo de lograr un Culiacán ordenado, con bienestar, justicia, con seguridad pública eficiente y en paz", señaló en aquella ocasión.

Durante ese primer informe, colonos del asentamiento irregular Bicentenario, fundado por pepenadores al encontrarse en los límites del basurón municipal, se manifestaron a las afueras del evento demandando vivienda y apoyos al presidente municipal.

El Alcalde de Culiacán, al percatarse de la manifestación, ingresó por la parte trasera del MIA, para así evitar un encaramiento con los manifestantes.

A MÁS DE UN MES DE ENTREGAR EN CABILDO

El Alcalde presentó en Cabildo su Segundo Informe de labores el día 23 de octubre.

Seguido, las comisiones que conforman el Cabildo realizaron un análisis del mismo para, de ser necesario, solicitar al Presidente Municipal en un plazo de 15 días ampliar la información mediante preguntas por escrito y citar a los miembros de la Administración Pública Municipal.

Durante la sesión, Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional, criticó la sección del manejo de la pandemia de coronavirus advirtiendo opacidad en el uso de los recursos.

"A mi juicio en la parte de informe sobre el Covid-19 deja a deber, pues no informa cuál fue la cantidad del recurso ejercido, porque áreas, bajo qué argumento, no justificaron el gasto, no hay un solo dato del informe con excepción en el gasto en medicinas por 4.7 millones de pesos", mencionó.

"No ha dado ninguna cifra, ni señala los mecanismos de contratación para la adquisición de insumos para enfrentar la pandemia, no hay transparencia, existe una voluntad a medias... amigas y amigos regidores, sin duda esto es un reto, sostener resultados frente a una realidad social que impera en la ciudad y sí, sí hay prisa mucha prisa para que esta pesadilla de administración termine", dijo.