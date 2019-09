Alcalde de CuliacÃ¡n responde a la 7 de Junio: Si decir lo que digo es ofensa, los voy a seguir ofendiendo

Queja ante la CEDH

Alcalde de Culiacán responde a la 7 de Junio: Si decir lo que digo es ofensa, los voy a seguir ofendiendo

Jesús Estrada Ferreiro argumentó que él nunca ha ofendido a los reporteros

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, compartió que ya dio respuesta a la queja que interpuso la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, misma que lo acusa de ofensas y malos tratos de su parte hacia la prensa en la capital del Estado.

El primer Edil argumentó en sesión de Cabildo Abierto que él nunca ha ofendido a los reporteros, y que si decir lo que dice cuando se defiende de los medios de comunicación es ofensa, los va a seguir ofendiendo.

“No somos ignorantes, y la Comisión de Derechos Humanos por eso dijo aquí no hay una acta probada, ya les contesté, porque tengo la obligación legal y moral de contestarle a la Comisión, ya le contesté. Que me prueben si alguna vez los he ofendido, y si decir lo que estoy diciendo es ofensa, los voy a seguir ofendiendo”, expresó.

La denuncia por parte de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio se presentó ante la CDEH el pasado 15 de agosto contra los alcaldes de Culiacán, Ahome y Mazatlán, denuncian malos tratos constantes por estos presidentes municipales.

El jueves pasado, cuando murió Alejandra al ser arrastrada por una alcantarilla, el Alcalde de Culiacán se encaró con un reportero; Estrada Ferreiro argumentaba que una barda hecha por los vecinos del lugar hizo que la corriente creciera como lo hizo, y que por eso quitaría a las familias del lugar, el periodista le cuestionó sobre qué haría con las familias que ahí vivían, a lo que el Presidente Municipal se limitó a decir que él no los puso ahí.

Derivada de esa acalorada discusión entre el periodista y el Alcalde, el morenista optó por no contestarle, sin embargo el comunicador siguió insistiendo, ya con un tono molesto, el primer Edil le dijo que si quería dinero para que se callara.

Ese entre otros episodios más ha tenido el Alcalde de Culiacán con la prensa en la capital del Estado, cuestionado en entrevista sobre la respuesta formal que entregó a la CEDH, se limitó a decir que él ya contestó, y si se quería saber lo que dijo, que buscaran una copia.